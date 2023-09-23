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Galatasaray'da Victor Nelsson neden kadroda yok?

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#Galatasaray#Başakşehir#Süper Lig
Galatasarayda Victor Nelsson neden kadroda yok
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2023 19:10

Trenyol Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da Victor Nelsson'un kadroda yer almama nedeni belli oldu.

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Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor. 

Sarı kırmızılıların Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, Başakşehir maçında kadroda yer almazken nedeni belli oldu.

Galatasaray, Victor Nelsson'un acil doğum riski olan kız arkadaşının yanında olmak için izin aldığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Nelsson, hamile olan kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olmak için izinli olarak maç kadrosunda yer almamıştır." ifadelerine yer verildi.

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#Galatasaray#Başakşehir#Süper Lig

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