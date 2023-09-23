Galatasaray'da Victor Nelsson neden kadroda yok?

Haberin Devamı

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Başakşehir ile deplasmanda karşılaşıyor.

Sarı kırmızılıların Danimarkalı yıldızı Victor Nelsson, Başakşehir maçında kadroda yer almazken nedeni belli oldu.

Galatasaray, Victor Nelsson'un acil doğum riski olan kız arkadaşının yanında olmak için izin aldığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Victor Nelsson, hamile olan kız arkadaşının bu sabah başlayan acil doğum riski nedeniyle yanında olmak için izinli olarak maç kadrosunda yer almamıştır." ifadelerine yer verildi.