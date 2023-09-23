Mauro Icardi, Başakşehir-Galatasaray maçında tarihe geçti! Bir kez daha başardı, Kerem Aktürkoğlu...

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Trendyol Süper Lig'in altıncı haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Başakşehir FK'yı 2-1 mağlup ederken Mauro Icardi bir rekor daha kırdı.

TAM 5 DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhaga karşı oynadıkları maçın ilk 11'inde 5 değişikliğe giderek takımını Başakşehir karşısında sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam, savunmada Victor Nelsson yerine Davinson Sanchez'e, sol bekte Angelino yerine Kazımcan Karataş'a, orta sahada Kerem Demirbay yerine Sergio Oliveira'ya, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu yerine Barış Alper Yılmaz'a, Dries Mertens yerine de Tete'ye formayı verdi. Galatasaray, Başakşehir karşısında şu ilk 11 ile sahaya çıktı;

Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira, Oliveira, Ziyech, Barış Alper Yılmaz, Tete, Icardi.

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SANCHEZ SİFTAH YAPTI

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan kadrosuna kattığı Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez, ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı. Ligde oynanan Samsunspor ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçlarında yedek kulübesinde yer alan ve süre bulamayan Sanchez, Başakşehir karşısında sahaya ilk 11de çıktı.

MAURO ICARDI TARİHE GEÇTİ

İlk 11'de sahaya çıktığı son 11 karşılaşmada gol atmayı başaran Mauro Icardi, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen ve şimdilerde Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Burak Yılmaz'ın Trabzonspor forması giyerken kırdığı rekora ortak olmuştu.

Arjantinli yıldız, Başakşehir karşısında takımının ikinci golünü kaydetti ve Opta'nın detaylı analize başladığı 2007/08'den bu yana ilk 11'de çıktığı üst üste 12 Süper Lig maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

GOL ATTIĞI TAKIMLAR

30 yaşındaki oyuncu ilk 11'de sahaya çıktığı, Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş, Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor maçlarında 19 kez gol sevinci yaşadı.

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NA 3 DAKİKA YETTİ

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Kerem Aktürkoğlu, oyuna ikinci yarının başında girdi.

Başakşehir maçlarında gösterdiği performanslarla dikkat çeken Kerem, bu kez de oyuna girdikten 3 dakika sonra takımına penaltı kazandırdı.