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Galatasaraylı futbolculardan galibiyet yorumu: Fedakarlık yapmamız gerekiyor

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Muslera
Galatasaraylı futbolculardan galibiyet yorumu: Fedakarlık yapmamız gerekiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 21:53

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da oyuncular Fernando Muslera, Davinson Sanchez ve Mauro Icardi açıklamalar yaptı.

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Galatasaraylı oyuncular Fernando Muslera, Davinson Sanchez ve Mauro Icardi, Antalyaspor galibiyetini değerlendirdi.

Galibiyeti ve attığı golü değerlendiren Davinson Sanchez, "Takım oyunu önemli olan. 0-0'da bunun olması önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde de zor maçlar oynuyoruz, kazanmak özgüven veriyor. Rakip önde baskı yapmaya çalıştı ama ilk golden sonra rakip çözüldü. Kendi oyunumu oynuyorum. Topu rakipten geri kazanmak çok önemli ve biz takım olarak bunu yapmak istiyoruz." diye konuştu.

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"BİR PROJE VAR VE KAZANMAK ÇOK ÖNEMLİ"

İkinci yarı daha enerjik bir oyun ortaya koyduklarını kaydeden Mauro Icardi, "İlk yarı daha iyi işler yapabilirdik. İkinci yarıya çok enerjik başladık. Çok motiveydik ve kazanmaya devam ediyoruz. Şahsi olarak benim adıma gollerim çok önemli. Geçen sene de şampiyonluğa gollerimle katkıda bulundum. Bir proje var ve kazanmak çok önemli. Bunun için de gol atmak gerekiyor." dedi.

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"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Yoğun fikstürde önemli bir galibiyet elde ettiklerini vurgulayan Muslera "Çok fazla fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bütün oyuncular için bu geçerli. Antalyaspor maçı zordu. Kazandığımız için mutluyuz. Şimdi milli takımlara gidecek arkadaşlara başarılar diliyorum. İstatistik önemli. Gol yememek önemli ama takım çalışması var ortada. Doğru işler yaparsak gol de yemeyiz. Milli takım seviyesinde çok önemli defans oyuncularımız var. Hangi defans dörtlüsü ile oynadığım fark etmiyor. Tüm oyuncular iyi oynuyor. Bütün oyuncular fedakarlık yapıp takım için oynayınca güzel şeyler çıkıyor, o önemli bizim için." açıklamasını yaptı.

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Muslera

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