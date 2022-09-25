Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara'yı zor bir süreç bekliyor! Nara'dan ayrılık sonrası yeni açıklama...

Haberin Devamı

Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile ayrıldıklarını duyurmuştu.

"Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullanan Wanda Nara, sosyal medyadan kendisine gelen tepkilere cevap verdi.

Gözden Kaçmasın Galatasaraylı Yusuf Demir’e Trabzonspor maçından bilet aldılar Haberi görüntüle

"BENİ DE DÜŞÜNÜN"

Wanda Nara, ayrılık kararı sonrası kendisine gelen tepkilere karşılık; "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım. Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün" şeklinde yanıt verdi.

Haberin Devamı

AVUKATI KONUŞTU: DOĞRU KARAR

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, Arjantin'de katıldığı bir programda ünlü çiftin ayrılığı hakkında konuştu.

"Ayrılık anlaşarak olmadı. Wanda üzgün ve kırgın ama bu kararı kendi başına aldı. Bu konuda kısa süre içinde geniş bir açıklama yapacak. Hayranlarının her şeyin iyi olacağına inanmasını istiyor. Bu karar çiftin ortak düşüncesiyle alınmış bir karar değil, tek yönlü bir karar."

GEÇEN YIL DA AYRILMIŞLARDI

Wanda Nara, 2021 yılının sonunda Icardi'nin evlilik dışı bir ilişkisinin ortaya çıkmasının üzerine Arjantinli futbolcudan ayrılmış, Icardi sosyal medya üzerinden özür dileyince yeniden bir araya gelmişlerdi.

Bu olayın ardından Wanda Nara'nın da Icardi'yi korumasıyla aldattığı yönünde haberler çıkmıştı.

MAL PAYLAŞIMI ÇOK ZOR OLACAK

Wanda Nara - Icardi çiftinin ayrılması, Arjantin basınında büyük yer tutmaya devam ediyor. Çıkan haberlerde ünlü çiftin mal paylaşımı sürecinin çok zor olacağı yönünde yorumlar yapıldı.

Haberlere göre çiftin 9 yıllık evlilikleri süresinde edindikleri mal varlığı şu şekilde:

Haberin Devamı

-World Marketing Football - %100 Wanda Nara'ya ait

-M19 - Mauro Icardi'nin markası

-Wanda Kozmetik

-7 lüks araba (Lamborghini Huracan Spyder, Bentley Bentayga, Rolls Royce Ghost, Hummer H2, Mercedes Benz G-Serisi, Range Rover, Cadillac Escalade)

-Arjantin'de 5 ev

-İtalya'da 4 ev

-Como Gölü kenarında bir villa

-Galliate'de bir villa

"2050'YE KADAR TÜM MAL VARLIĞINI WANDA'YA VERDİ"

Öte yandan TyC Sport'un haberine göre 2021 yılında Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında yapılan anlaşma dahilinde Mauro Icardi, konutlar ve arabalar dahil olmak üzere tüm mal varlığını, o gün ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin haklarını 2050 yılına kadar Wanda Nara'ya vermeyi kabul etti.

Haberin Devamı

Boşanma durumunda bu anlaşmanın geçerliliğini koruyup korumayacağı ise bilinmiyor.

ICARDI MİLANO'YA UÇTU

Galatasaray'ın dün akşam İstanbulspor ile yaptığı hazırlık maçında forma giyen ve 'Panenka' penaltısıyla takımına maçı kazandıran Icardi, maçtan sonra Milano'ya giden özel uçaktan paylaşım yaptı.

Profilinden Wanda Nara ile olan fotoğraflarını kaldırmayan Icardi, ayrılıkla ilgili de henüz bir açıklama yapmadı.