Galatasaray - İstanbulspor maçında Juan Mata damgası! "Kevin de Bruyne yokken Mata vardı"

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Galatasaray'da performansı merak edilen isimlerin başında gelen Juan Mata, ilk defa İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında taraftarın karşısına çıktı.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Juan Mata, özellikle rakip savunma arkasına attığı paslarla takım arkadaşlarına gol fırsatı yaratırken oyunuyla taraftarın beğenisini kazandı.

Sarı kırmızılı formayla ilk kez hazırlık maçında sahne alan İspanyol yıldız, İstanbulspor savunmasına zor anlar yaşattı.

Müsabakada Mauro Icardi başta olmak üzere Barış Alper Yılmaz ve diğer takım arkadaşlarını birçok kez gol bölgesinde topla buluşturan Mata, harika paslarıyla kalitesini ortaya koydu.

Maç boyunca isabetli pas yüzdesi ve savunma arkasına attığı paslarla etkili olan Mata, Nef Stadyumu'ndaki taraftarlardan alkış alırken sosyal medyada da trend topic oldu.

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Binlerce sarı kırmızılı futbolsever, Juan Mata'nın performansını överken geride kalan maçlarda takımın en etkili isimlerinden biri olacağı görüşünde birleşti.

Juan Mata: "Galatasaray'da şampiyonluklar kazanmak istiyorum"



Karşılaşmanın ardından takım hakkında değerlendirmelerde bulunan Juan Mata, sarı-kırmızılılarda şampiyonluklar kazanmak istediğini söyledi.

Mata, İstanbulspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim için çok her zaman büyük bir takım oldu. Şampiyonlar Ligi’nde oynayan, Avrupa’nın önemli bir takımıydı. Türkiye’nin en büyük ve en başarılı takımı. En üst seviyede mücadele edeceğim bu tarz bir şeye ihtiyacım vardı. Burada şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Geçen gün lig maçına da gelmiştim. Atmosfer inanılmazdı. Bugün de bizi destekledikleri için taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok önemli takımlardan çok önemli oyuncular geldi. Antrenörümüzün kadrodan memnun olduğunu düşünüyorum. Ben de burada oynamak için, mücadele etmek için, kazanmak için geldim. Kondisyoner hocamızla çalışmalarımızı sürdürüyorum. Fiziksel olarak kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Maçlarda kendimi göstereceğim" diye konuştu.

"Hemen uçağa atladım, buraya geldim"

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Transfer süreciyle de ilgili bilgi veren Mata, "Kısa süre içerisinde gerçekleşti. Türkiye’de bu kadar büyük bir takımdan teklif aldığımı öğrendikten sonra birkaç saat içinde bu görüşmeleri tamamladık. Erden beyle görüştük. Onun gelmiş olması da bu süreci hızlandırdı. Hemen uçağa atladım, buraya geldim" şeklinde konuştu.

Sosyal medyada Mata hakkında yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

"Mata maestro gibi. Tek pasla pozisyona sokuyor. Bambaşka bir şey geliyor."

"Mata’nın sahada olması maça çok farklı bir hava kattı. Hazırlık maçı değilmiş gibi."

"Premier Lig’de Kevin de Bruyne yokken Juan Mata vardı. Attığı pasların güzelliğine bakın, gözlerimizin pası silindi resmen, tam bir lider."

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"Yıllarca Premier Lig ve La Liga'da oynamış Mata'ya neler söylediler neler, 34 yaşında olmasına rağmen 60 yaşındaymış gibi hunharca eleştirdiler."

"Onun tecrübesi, klaslığı bize çok şey katacak. Keşke bir de 8 numaralı formayı giyebilseydi."

"Juan Mata muhteşem bir detay... Ve daha hazır değil. Gerisini siz düşünün."

"Mata hazır olmayan haliyle 45 dakikada gözlerimizin pasını sildi."

"Juan Mata tam kariyerinin sonunda Süper Lig'de harikalar yaratacak bir oyuncu gibi."