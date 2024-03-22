Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu resmen açıkladı! Arda Turan, transfer ve şampiyonluk: 'Bu sezonu bitirdikten sonra...'

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek liderliğini sürdüren Galatasaray'da takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu kulüp dergisine yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Takım içerisindeki hava, idolü ve geleceği hakkında konuşan Aktürkoğlu, sezon sonu için önemli ifadeler kullandı.

İşte Aktürkoğlu'nun sözleri;

'TAKIM SPORLARINDA BU ÇOK ÖNEMLİ'

"Sadece yerliler değil, yabancılar da birbirine çok yakın. Antrenmana gittiğimizde herkes birbiriyle takılıyor, şakalaşıyor. Takım sporlarında bu çok önemlidir, bizim de takımımızda arkadaşlık çok üst seviyede. Bu olduktan sonra da başarı zaten kaçınılmaz oluyor"

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'İDOLÜM ARDA TURAN'

"Arda Turan benim için çok farklı bir insandır. Kendisini tanımadan önce çok farklı bir sevgim duyuyordum, tanıdıktan sonra da bambaşka bir sevgim oldu. Oynadığım mevki gereğiyle de onun yaptıklarını, başardıklarını hep gururla izledim Arda ağabey bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük, en yetenekli ve en başarılı futbolcusu."

'BU SEZON BİTTİĞİNDE...'

"Hayallerim çok daha fazla, Avrupa'da futbol oynamayı çok istiyorum. Bu seneyi Galatasaray'da daha fazla başarıyla ve kupayla bitirip ilerleyen süreçlerde neler olabileceğini yaşayıp göreceğiz" şeklinde konuştu.

HARRY POTTER SEVİNCİ

"Hiç aklımızda yokken, gözlerimi dinlendirmek için bir gözlük taktığım zaman başladı. Gol sevinci için 'Acaba insanların böyle bir benzetmesi de var mı, böyle bir şey yapabilir miyim?' diye düşünürken bir gün maçtan önce 'Gol atarsam bunu deneyeceğim' dedim ve o gün de gol attım ve ondan sonra zaten patladı gitti."

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Bu sezon sarı-kırmızılılar ile Barış Alper Yılmaz'ın ardından en çok forma giyen oyuncu konumunda olan Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 45 karşılaşmada 14 gol-7 asistlik performans sergiledi.