Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesindeki kararın perde arkasını anlattı: 'Ağlayarak beni aradı! Beni buradan alın dedi'

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A Milli Takımımızın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarının geniş kadrosuna davet edilen ancak sonradan Ümit Milli Takım kadrosuna gönderilen Semih Kılıçsoy ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım'a gönderilmesinin ardından yaşananları ve olayın perde arkasını NTV Spor'a anlattı.

İşte Uçar'ın sözleri;

"AĞLAMAKLI HALDE BENİ ARADI, 'BENİ BURADAN ALIN' DEDİ"

"Semih Kılıçsoy, ağlamaklı bir halde beni aradı. 'Hocam üç gündür buradayım. Hiçbir teknik, taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız?' diyor. Ne kadar acı bir şey! Bir yönetici için bunu duymaktan daha acı bir şey var mı? 'Hocam çok mutsuzum, beni alabiliyorsanız alın' dedi. 'Oğlum, orası Milli Takım, oradan alınmak gibi bir şey olmaz, göreve devam etmelisin' dedim. Çok mutsuz olduğunu söyledi çocuk. Bizim derdimiz, oyuncumuza yapılan kötü tavır. Yoksa Milli Takım tamamen Beşiktaş'tan oluşsun demiyoruz. Hak eden oynasın diyoruz. Karşı tarafta değişen bir şey yok. Bu şekildeki bir tavrı Arda Güler'e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı."

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"HAKSIZLIK SADECE SEMİH'E YAPILMADI"

"Ümit Milli Takım'ın önemli bir maçı olduğu söyleniyor. Ümit Milli için yaşı tutan birkaç tane oyuncumuz daha var, o zaman onlar niye gitmedi? Bir tek Ahmetcan Kaplan ve Semih gitti. Ben hafta sonu Ajax maçını izlemeye gittim, sahanın en iyisiydi Ahmetcan. Sadece Semih'e değil, o çocuğa yapılan da haksızlık."

"AÇIKLAMALAR DAHA BERBAT"

"Konuştukça batıyorlar, sussunlar bari. En önemlisi bizim çocuğumuzun üzülmesi. Üzerine düşünülmemiş bile, 'İşte onları da alt takıma yollarız, oynarlar' şeklinde alınmış bir karar. Bunu bize daha net açıklamaları gerekirdi. Açıklamalar, yapılan şeyden daha kötü ve daha berbat."

"İNŞALLAH KARARLARI MONTELLA ALIYORDUR"

"Biz konuyla ilgili Milli Takım görevlilerinden bazılarıyla kulüp düzeyinde görüşmeler yaptık, onlar da anlamamış zaten. Neyin ne olduğunu bilmiyorlar. Tatmin edici bir cevap alamadık. Montella'ya etki edebilecek bir üst akıl varsa bu daha da üzücü Türk insanı için. Orada bir teknik adam var, kararlarını inşallah o alıyordur. Herhalde Semih'i ona iyi anlatmadılar. Selçuk Şahin var, Montella'nın yardımcısı. Bizim her maçımıza geliyordu Semih ve Mert için. Herhalde yeterince anlatamadı."

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"SEMİH, MEVCUT KADRODAKİLERDEN DAHA İYİ GOLCÜ"

"Ben bu ligde çok oynadım. Şunu çok net söylüyorum; Semih Kılıçsoy, mevcut Milli Takım'daki kanat oyuncularından çok daha iyi kanat oynar. Santrfor oynayanlardan daha iyi de golcüdür. Semih'e bu hareketi layık görenler, yaptıkları şeyden utanacaklar."

NE OLMUŞTU?

A Milli Futbol Takımı kadrosunda bulunan futbolcular Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, özel maçta Gürcistan ve 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri’nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Milli Takımın aday kadrosuna dahil edilmişti.

Feyyaz Uçar, dün açıklanan karar sonrası resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada sert ifadeler kullanmıştı.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekildeydi;

"Aldığım habere önce inanmak istemedim. Sonra şaşkınlığımı ifade edecek söz bulamadım. Ülke futbolunda hiç mi bir şey değişmez? Milli Takımlarda üzülerek söylüyorum ki hocalar değişiyor, yönetimler değişiyor ama mantalite değişmiyor. Biz zamanında bunları yaşadık, biliyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Tek kelime ile skandal. Yine diğer takım oyuncuları tercihen, Beşiktaşlı oyuncular mecburen oynatılmaya devam ediyor. Son yıllarda ülke futbolunun yetiştirdiği önemli değerlerden Semih Kılıçsoy 10 yaşından beri gol atıyor, hem milli takımlarda atıyor, hem bizim alt yaş gruplarının tamamında gol atıyor. Gelişime açık, hızlı öğrenen, fiziki olarak çok güçlü bir oyuncu. Yıllardır genç oyuncuların lig maçlarında forma şansı bulmaması, yabancı ya da yaşı ileri oyuncuların oynatılması büyük eleştiri konusu olurken, spor kamuoyu ve teknik adamlar gençlere forma şansı tanınmıyor diye yorumlar yaparken Semih Kılıçsoy, A Takımımızda ilk 11 çıkmaya başlamış, gollerini arka arkaya sıralamıştır. Formunun zirvesinde Semih Kılıçsoy, A Milli Takım davetiyle büyük moralle katıldığı kampta ne teknik ne taktik idmanlara alınmış, takımdan ayrı tutulmuştur. Kendini geliştirebileceği, görgü ve tecrübesini artıracağı antrenmanlara almayacaksanız neden milli takıma çağırdınız?

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DUYGULARIYLA OYNAMA HAKKINI NEREDEN BULDUNUZ?

Ligin parlayan yıldızı, gençlerin ilham kaynağı olmuş bir oyuncuyu 5 dakika bile oynatabilmek sadece ona değil Türk futboluna verilecek en büyük ödül olurdu. Ümit Milli Takım planlamasına dahil edildiği açıklamasının sıradan bir bahane olduğu aşikardır. Bu kararın son dakikada alınmış içinde anlamı olan bir karar olduğuna inanmak istemiyoruz. Ama şüphelerimizi giderecek tek bir ipucu bulamıyoruz. Genç bir oyuncunun duygularıyla oynama hakkını nereden buldunuz? Milli Takım ülkenin takımıysa adil ve hakkaniyetli olun. Olamıyorsanız, vicdanlı davranın. Ümit Milli Takımda Semih'e ihtiyaç vardı cümlesiyle yapılacak açıklamayı kabul etmemiz mümkün değildir.

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"MOBBİNG OLDUĞU BİR GERÇEK"

Morali bozulmuş, motivasyonunu kaybetmiş bir oyuncunun Ümit Milli Takıma ne kadar katkı sağlayabileceğini düşünüyorsunuz Morali bozuk bir şekilde kafileden ayrılarak Ümit Milli Takıma geçen oyuncumuza yapılanın mobbing olduğu bir gerçektir. Bu kararı aldıranları kınıyoruz. Türk futboluna genç oyuncu yetiştirmeye ve onlara forma vermeye devam edeceğiz."