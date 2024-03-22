Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Abdoulaye Ba'dan Spor Arena'ya itiraflar: O şampiyonluğu kaçırmak canımı acıtıyor! | Aziz Yıldırım soyunma odasına indiğinde...

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2015 yılının yaz transfer döneminde Portekiz’in güçlü ekibi Porto’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Abdoulaye Ba, sarı-lacivertli ekipte toplam 18 maçta forma giydi ve takımına 1 gollük katkı sağladı. Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Alanyaspor deneyimi de yaşayan ve şimdilerde kariyerine Portekiz 2.Lig takımı CD Tondela’da devam eden Ba, Senegal Milli Takımı formasını da 7 kez giydi. Süper Lig’deki dönemiyle ilgili konuşan tecrübeli stoper, Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Vitor Pereira, 2016 yılındaki olaylı Trabzonspor maçı ve Fenerbahçe’nin bu sezonki kadrosuyla ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı.

Muhammet Duman'ın Senegalli stoper ile gerçekleştirdiği röportaj şu şekilde;

“VITOR PEREIRA, KİŞİLİĞİMİ VE YETENEKLERİMİ ÇOK İYİ BİLİYORDU”

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Soru: Fenerbahçe’ye transfer sürecini anlatır mısın? Daha önce Porto’da beraber çalıştığınız Vitor Pereira ile yollarınız o dönem Fenerbahçe’de kesişmişti.

İspanya'da Rayo Vallecano ile çok iyi bir sezon geçirdikten sonra yaz transfer döneminde farklı takımlardan resmi transfer teklifleri aldım. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmak için Türkiye'yi seçtim. Fenerbahçe’ye gelmeden önce teknik direktör Vitor Pereira ile farklı kulüplerde çalışma ayrıcalığına sahip oldum. Vitor Pereira, kişiliğimi ve yeteneklerimi en iyi şekilde takımın yararına nasıl kullanacağımı çok biliyordu.

“FENERBAHÇE, BENİM OYNADIĞIM 18 MAÇTA SADECE 1 KEZ YENİLMİŞTİ”

Soru: Toplam 18 maçta forma giydiğin Fenerbahçe'de yeterince şans bulduğunu düşünüyor musun?

Benim için Fenerbahçe formasını giymek, bir sembol olmaktan öte omuzlarda taşınacak bir hikâyeydi. Her maç, seyir zevki vermek ve taraftarı memnun etmek için oynanacak bir finaldi. Fenerbahçe, benim oynadığım 18 maçta sadece 1 kez yenilmişti. Evet, orada daha fazla şansım olabilirdi ama geçmişi her zaman düşünemeyiz.

“SÜPER LİG’DE ÜST DÜZEY OYUNCULARLA ÇOK İYİ BİR REKABET ORTAMI VARDI”

Soru: Daha önce Portekiz ve İspanya gibi üst düzey liglerde de futbol oynadınız. Süper Lig hakkında ne düşünüyorsunuz?

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Türkiye Süper Ligi’nde diğer oynadığım liglere kıyasla kaliteli bir futbol zihniyeti vardı. Süper Lig’de ayrıca üst düzey oyuncularla çok iyi bir rekabet ortamı bulunuyordu.

Soru: Fenerbahçe'nin hem taraftar hem de stadyum atmosferiyle ilgili gözlemlerin nelerdir?

Birçok ülkede futbol oynadım ama tüm kariyerim boyunca daha önce Fenerbahçe’nin Stadyumu’ndaki gibi bir atmosfer görmedim. Bu duygu tarif edilemez çünkü eşsiz ve harikaydı. Şimdi düşündüğümde bile tüylerim diken diken oluyor. Çünkü bir kez sarı-lacivert oldunuz mu bu duygu ömür boyu sürer.

“AZİZ YILDIRIM, SOYUNMA ODASINA İNDİĞİNDE OLUMLU BİR ATMOSFER OLUYORDU”

Soru: Maçlardan önce oyuncularını sürekli motive eden dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın kulüp yönetimi ve oyuncularla iletişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

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Başkan Aziz Yıldırım, oyunculardan personele, kulüp bahçıvanından işçilere kadar herkese büyük saygı duyardı. Aziz Yıldırım, transfer olurken bana verdiği sözleri tuttu ve taahhütlerini her hâlükârda yerine getirdi. Özel bir maç; farklı bir yaklaşımı, tutumları ve kararları hak eder. Çünkü Galatasaray, Beşiktaş ya da Trabzonspor'a karşı oynamak Türkiye'de normal bir maç olarak adlandırılamaz. Aziz Yıldırım, bu özel maçlarda soyunma odamızda her zaman vardı ve oraya geldiği andan itibaren olumlu bir atmosfer oluyordu. İyi bir akıl hocasıydı, bir babaydı ve bana her zaman saygılı davranırdı. Bu, Fenerbahçe'de oynadığım 1 senede ona dair sahip olduğum imajdı.

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“ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRMAK HALA CANIMI ÇOK ACITIYOR”

Soru: O dönem takımda Van Persie, Diego, Nani, Fernandao ve Kjaer gibi yıldız oyuncular vardı ama sezon sonunda Beşiktaş şampiyon olmuştu. Sizce o dönem şampiyonluk için takımda eksik olan unsur neydi?

Takımda o dönem güçlü bir uyum oluşturmak ve sahada oyuncular arasında kuvvetli ilişkiler kurmak için zamana ihtiyacımız vardı. Çünkü yeni oyuncularla bir takım kurmak her zaman kolay değildir. Bunun yanında acil bir şekilde sonuç alma baskısı da vardı. O yıl Süper Lig’de şampiyonluk kupasını kazanacak çok iyi oyuncularımız ve takımımız vardı ama ne yazık ki hiçbir şey kazanamadık. Şampiyonlar Ligi’nde Shakhtar Donetsk’e elendik. Daha sonra UEFA Kupası’nda da elendik ama Süper Lig’de iyi bir gidişatımız vardı. Ocak ayına kadar sakatlığımla birlikte savunmada bir zayıflık ve istikrarsızlık yaşadık. O dönem neredeyse her maç gol yedik. Bu yüzden hızımızın düşmesiyle rakiplerimiz Süper Lig’de önümüze geçme avantajını daha iyi kullandı. Futbol böyle bir şeydir, hiçbir şey önceden hesaplanamaz. Benim kişisel düşünceme göre en iyi yapabileceğimiz şeylere çok fazla odaklanmak yerine rakiplerimizin performansına odaklandık. Maalesef Süper Lig şampiyonu olarak sezonu kupayla bitirme şansımız olmadı ve başarısız olduk. Kariyerimde beni en çok etkileyen yenilgi bu oldu. Bunu şimdi bile düşünüyor, unutamıyorum. Kaçırdığımız o şampiyonluk hala canımı acıtıyor.

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“AZİZ YILDIRIM, GALATASARAY’A KARŞI 15 YILDIR KAYBETMEDİĞİNİ SÖYLEDİ”

Soru: 2015 yılında Kadıköy’deki Galatasaray derbisinde 90 dakika forma giyerek o yüksek tempoyu yaşama şansı yakaladınız. Derbideki atmosferle ilgili hislerin nelerdir?

Kadıköy’de taraftarlarla dolu bir ortamda oynamak hayatın bana verdiği en güzel hediyeydi. Bu deneyimi yaşamamda emeği geçen tüm teknik kadroya ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Başkan Aziz Yıldırım maç başlamadan önce soyunma odasına inerek bizlerle birlikte atmosferi yaşadı ve deyim yerindeyse o gece savaşacak askerleri görmek istedi. Aziz Yıldırım, Kadıköy'de Galatasaray’a karşı kaybetmeyeli 15 yıl olduğunu söyledi. Fenerbahçe’de oynamak gerçekten başka bir seviyeydi.

“TRABZON’DA ZIRHLI BİR ARAÇLA STADYUMU TERK ETMEK ZORUNDA KALDIK”

Soru: Geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçında olaylar yaşandı. 2016 yılında Trabzonspor'u 4-0 mağlup ettiğiniz maçta da benzer olaylar yaşanmıştı. O günkü maçta kadroda olan bir futbolcu olarak yaşananları anlatır mısın?

Böyle olaylar yaşamak çok üzücü. Biz de o gün Trabzonspor maçındaki olaylardan dolayı stadyumu zırhlı bir araçla terk etmek zorunda kalmıştık. Bu bir şoktu ve resmen skandaldı. Normalde futbol birleştirir, huzur ve mutluluk getirir. Televizyonda aynı hikâyenin tekrarlandığını görmek şok edici. Türk futbolunun temsil ettiği imaj açısından hayal kırıklığı yaratıyor. Önlemler alınmalı. O günkü maçta taraftarları sahada görünce şaşırdık ve şok olduk. Vitor Pereira, paniğe kapılmamak için bize öncülük yaparak aramızdaki iletişimi sürdürmeye çalıştı. Sakin olmaya ve stadyumdan çıkmak için yürürken bir blok halinde kendimizi organize etmeye çalışıyorduk. Aslında bu olaydan sonra takımda oyuncular arasındaki iletişim daha da güçlendi. Allah'a şükür o gün bir sakatlık olmadı ve 3 puanla evimize döndük. Fenerbahçe'nin hedefi budur. Bu formayı giymenin ne demek olduğunun farkındaydık ve her atmosferde mental olarak hazır olmak zorundaydık.

“FENERBAHÇE’DE KALMAK İSTİYORDUM AMA PORTO İLE ANLAŞAMADILAR”

Soru: Fenerbahçe’deki sözleşmen sona erdiğinde Porto’ya dönüş sürecin nasıl oldu?

Fenerbahçe’deki dönemimde ailem yanımda değildi ve henüz gençtim. Bir futbolcunun takıma uyum sağlaması ve performans olarak herkesten kabul görmesi için zamana ihtiyacı vardır. FC Porto'dan Fenerbahçe'ye bir sezonluğuna satın alma opsiyonuyla kiralandım. Sezon sonunda takımda kalmak istiyordum ama Fenerbahçe ve Porto şartlar ve koşullar konusunda anlaşamadı. Takımda kalmak için son söz ve karar verme yetkisi maalesef bende değildi.

Soru: Fenerbahçe’de sezon sonuna doğru yaşanan şampiyonluk stresini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün şampiyonluklar kazanma ve en büyük turnuvalarda yer alma geleneği var. Eğer yıllar geçip de kupa kazanamazlarsa takımda baskı artar. Takım içinde yaşanan bu stres normaldir.

“FENERBAHÇE’NİN BU SEZON TARİH YAZMA ŞANSI VAR”

Soru: Fenerbahçe’nin şampiyonluk yolundaki şansıyla ilgili ne düşünüyorsun? Şu anda Galatasaray'ın 81, Fenerbahçe’nin ise 79 puanı bulunuyor.

Bu sezon Fenerbahçe’deki kadronun mükemmel ve tecrübeli oyuncularla dolu, eksiksiz ve iyi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe’nin tarih yazma şansı var. Her şeyden önce bizim gibi başarısız bir sezon geçirmeme şansları var. Çünkü taraftarlar ve bu kulüp için ölebilecek Fenerbahçeli futbolcuların, bu yıl şampiyon olarak bu heyecanın tadını çıkarması ve gelişmeyi sürdürmesi gerekiyor.