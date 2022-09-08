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Galatasaray'ın yeni transferi Yusuf Demir yerli mi yoksa yabancı statüsünde mi sayılacak?

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#Galatasaray#Yusuf Demir#Barcelona
Galatasarayın yeni transferi Yusuf Demir yerli mi yoksa yabancı statüsünde mi sayılacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2022 10:02

Transfer döneminin sona ermesine sayılı saatler kala tarihi bir transfer operasyonuna imza atan Galatasaray, bir gecede 5 transferi birden KAP'a bildirdi. Geçen sezonu Barcelona'da geçiren Yusuf Demir en fazla dikkat çeken transfer hamlesi oldu. Peki Avusturya Milli Takımı'nda oynayan Yusuf Demir, Galatasaray'da yerli mi yoksa yabancı mı sayılacak? Galatasaraylı taraftarlar bunu merak ediyordu. Bu soru yanıtını buldu...

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Galatasaray, transferin son günlerinde çılgın bir transfer hareketı yaparken sarı kırmızılılar Icardi, Ross, Rachica, Mata ve Yusuf Demir KAP'a bildirildi.

Bu transferlerden taraftarları en çok heyecanlandıran isim biri Yusuf Demir oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, 19 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir'in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü SK Rapid Wien ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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Peki Avusturya Milli Takımı'nda oynayan Yusuf Demir, Galatasaray'da yerli mi yoksa yabancı mı sayılacak?

Galatasaraylı taraftarlar Yusuf Demir'in yabancı kuralındaki statüsünü merak ederken bu soru cevap buldu. Geçtiğimiz yılı Barcelona'da geçiren Yusuf Demir, 2015-16 sezonundan sonra milli takım tercihini yaptığı için yabancı statüsünde oynayacak.

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O dönemden önce milli takım tercihini yapan diğer gurbetçi futbolcular, Türk pasaportları sayesinde Süper Lig'de yerli kategorisinde yer alıyordu.  

Yusuf Demir'in Galatasaray'ın yabancı sayısını etkilemesi ise beklenmiyor. TFF'nin bu sezon yürürlüğe koyduğu kurala göre; takımlar 14 yabancı oyuncunun üzerine üç 21 yaş ve altı genç oyuncuyu belli kriterleri doldurması halinde kadrosuna katabiliyor.

Yusuf Demir, 19 yaşında ve Avusturya'nın alt yaş gruplarında düzenli oynadığı için TFF'nin yabancı kuralına takılmayacak.

BARCELONA MACERASI KISA SÜRDÜ

Barcelona'nın sezon başında Rapid Viyana'dan kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir'in İspanya macerası kısa sürdü.

Yapılan anlaşmaya göre; Barcelona, Yusuf Demir'i bu sezon 10 maçta oynattığı takdirde 10 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesi aktif hale gelecekti. Xavi, satın alma opsiyonunun devreye girmesini istemedi.

Oyuncuyla yollar ayrıldı ve Yusuf kulübü Rapid Wien'e döndü.

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