Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, gol atmaktan çok fazlasını yapıyor!

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Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’dan Carlos Vinicius’u sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Brezilyalı forvet dün resmi imzayı atarken sezon sonuna kadar giyeceği 95 numaralı forma ile poz verdi. Aslan’a 600 bin Euro kiralama bedeli, 600 bin Euro da maaş olmak üzere 1.2 milyon Euro’ya mal olan 28 yaşındaki futbolcu kariyerinde 6. kez kiralık olarak forma giyecek. Kariyerinde iki büyük transfer yapıp Napoli ve Benfica’ya imza atan Vinicius bu iki kulüpteki zamanının çoğunu kiralık geçirdi.

Napoli'ye gitti ama forma giyemedi

Carlos, ilk dikkat çekici performansını 2017- 2018 sezonunda Portekiz’in Real SC takımında kiralık olarak geçirirken gösterdi ve burada 39 maçta 20 gol attı. Bu performansıyla Napoli’ye geçen ancak İtalyan ekibinde hiç oynayamayan Vinicius kiralık gittiği Rio Ave’de 19 maçta 11, Monaco’da 16 maçta 2 gol attı. 17 milyon Euro’ya gittiği Benfica’da ilk sezonunda 46 maçta 22 gol atan Vinicius sonrasında inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Yıldız oyuncu bu sezon Fulham’da 16 maçta 3 kez fileleri sarsarken çoğu kez yedekti.

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Kendisini pozisyonlara sokabiliyor

G.Saray'da Bakambu’nun yerini doldurup İcardi’ye alternatif olması beklenen Carlos Vinicius fiziksel olarak güçlü bir ceza sahası forveti. Vücudunu iyi kullanabiliyor ve kendisini sürekli tehlikeli pozisyonlara sokabiliyor. En büyük handikapı son vuruşlarda zayıf olması-ki, bu da bitiriciliğin çok önemli olduğu Premier Lig’de yedek kalmasına neden oldu. Brezilyalı futbolcunun oyuna katılımı da eleştiri konusu. Topu saklama becerisi ve hava topları hakimiyeti ortalamanın üzerinde bir isim.