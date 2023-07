Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferini açıklayan Jo Wilson'in duygusal hikayesi! 3 ay önce kanseri yenmiş...

Galatasaray, Crystal Palace'tan ayrılan ve Fenerbahçe'nin uzun zamandır görüştüğü Wilfried Zaha'yı gizli bir operasyonla geçtiğimiz günlerde kadrosuna katmıştı.

İngiltere'de yayın yapan Sky Sports'un o anda yayındaki spikeri Jo Wilson, olacaklardan habersizce bu son dakika haberi canlı yayında okudu ve olaylar gelişti.

Zaha transferiyle coşkunun zirve noktasına ulaşan Galatasaraylı taraftarlar, Jo Wilson'ın yayındaki 'Galatasaray' telaffuzunu çok beğendi. Pazar ve Pazartesi günü boyunca sosyal medyada Jo Wilson'ın 'Galatasaray' deyişi binlerce kez paylaşıldı.

Bu süre zarfında Zaha, Pazar akşamı İstanbul'a geldi. Pazartesi sabahı sağlık kontrollerinden geçti ve taraftar için 'Transfer videosu nasıl olacak?' sorusunu düşünme safhası başladı.

Galatasaray, duyuru anından itibaren yaklaşık 30 saattir 'Galatasaray' telaffuzuyla fenomen haline gelen spiker Jo Wilson'ın da yer aldığı bir video ile transferi duyurdu.

YAYINDA KENDİNİ İZLEDİ: BU İLGİNİN SEBEBİNİ ANLAMIŞ DEĞİLİM

Galatasaray'ın transferi açıkladığı anlarda Sky Sports yayınında yine Jo Wilson vardı. Wilson, Galatasaray'ın Zaha transferi için yayınladığı videonun yayınlanmasından sonra gülümseyerek yayına girdi.

Yayındaki partnerinin konuyla ilgili sorusu üzerine Jo Wilson, geride kalan 30 saatlik deneyimini ve Transfer videosuna dahil olma sürecini anlattı:

"Muhtemelen yaptığım en rastgele şey oldu. Böyle bir şey yapmayı hiç beklemiyordum. Henüz nasıl olduğunu anlamdım ama sanırım Galatasaray kelimesini iyi ya da değişk bir şekilde telaffuz ettim. Zaha haberinden sonra Galatasaray taraftarları bana sosyal medyadan çok sayıda mesaj göndermeye başladı. Daha sonra Galatasay iletişim ekibi olaya dahil oldu ve ortaya bu video çıktı. Belki bir gün İstanbul'a giderim."

"Quite possibly the most random thing I've ever had to do..." 🤣



"I'm hoping for a little trip to Istanbul!" 🇹🇷



Our very own Jo Wilson had a hand in Galatasaray's Wilfried Zaha announcement 😉 pic.twitter.com/ekL89IPJaT