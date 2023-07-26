Galatasaray'ın Wilfried Zaha transferini açıklayan Jo Wilson'in duygusal hikayesi! 3 ay önce kanseri yenmiş...

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Galatasaray, Crystal Palace'tan ayrılan ve Fenerbahçe'nin uzun zamandır görüştüğü Wilfried Zaha'yı gizli bir operasyonla geçtiğimiz günlerde kadrosuna katmıştı.

İngiltere'de yayın yapan Sky Sports'un o anda yayındaki spikeri Jo Wilson, olacaklardan habersizce bu son dakika haberi canlı yayında okudu ve olaylar gelişti.

Zaha transferiyle coşkunun zirve noktasına ulaşan Galatasaraylı taraftarlar, Jo Wilson'ın yayındaki 'Galatasaray' telaffuzunu çok beğendi. Pazar ve Pazartesi günü boyunca sosyal medyada Jo Wilson'ın 'Galatasaray' deyişi binlerce kez paylaşıldı.

Bu süre zarfında Zaha, Pazar akşamı İstanbul'a geldi. Pazartesi sabahı sağlık kontrollerinden geçti ve taraftar için 'Transfer videosu nasıl olacak?' sorusunu düşünme safhası başladı.

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Galatasaray, duyuru anından itibaren yaklaşık 30 saattir 'Galatasaray' telaffuzuyla fenomen haline gelen spiker Jo Wilson'ın da yer aldığı bir video ile transferi duyurdu.

YAYINDA KENDİNİ İZLEDİ: BU İLGİNİN SEBEBİNİ ANLAMIŞ DEĞİLİM

Galatasaray'ın transferi açıkladığı anlarda Sky Sports yayınında yine Jo Wilson vardı. Wilson, Galatasaray'ın Zaha transferi için yayınladığı videonun yayınlanmasından sonra gülümseyerek yayına girdi.

Yayındaki partnerinin konuyla ilgili sorusu üzerine Jo Wilson, geride kalan 30 saatlik deneyimini ve Transfer videosuna dahil olma sürecini anlattı:

"Muhtemelen yaptığım en rastgele şey oldu. Böyle bir şey yapmayı hiç beklemiyordum. Henüz nasıl olduğunu anlamdım ama sanırım Galatasaray kelimesini iyi ya da değişk bir şekilde telaffuz ettim. Zaha haberinden sonra Galatasaray taraftarları bana sosyal medyadan çok sayıda mesaj göndermeye başladı. Daha sonra Galatasay iletişim ekibi olaya dahil oldu ve ortaya bu video çıktı. Belki bir gün İstanbul'a giderim."

"Quite possibly the most random thing I've ever had to do..." 🤣



"I'm hoping for a little trip to Istanbul!" 🇹🇷



Our very own Jo Wilson had a hand in Galatasaray's Wilfried Zaha announcement 😉 pic.twitter.com/ekL89IPJaT — Sky Sports Football (@SkyFootball) July 24, 2023

GALATASARAY İSTANBUL'A DAVET ETTİ

Jo Wilson'ın bu sözlerinin ardından Galatasaray da yaptığı yeni paylaşımla İngiliz spikeri İstanbul'a davet etti.

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Bu harika Galatasaray telaffuzunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta duymak için, sizi en yakın zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul’a bekliyoruz.

TAKİPÇİ SAYISI 60 BİNİ AŞTI

Twitter kullanmayan 38 yaşındaki spikerin Instagram'daki takipçi sayısı da hızla arttı. Jo Wilson'ın takipçi sayısı 20 binden iki günde 60 bine yükseldi. Wilson, Galatasaraylı taraftarlardan gelen yorumları da bugün hikayesinde paylaştı.

Wilson, hikayesine 'Bu ilginin sebebini henüz anlayabilmiş değilim.' notunu düştü.

ANNE OLDU, KANSERLE SAVAŞTI VE SAVAŞI KAZANDI

Kısa sürede Galatasaraylı taraftarların gönlüne giren Jo Wilson, bundan yaklaşık 1 yıl önce belki de hayatındaki en kötü haberi alarak derinden sarsılmıştı.

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2020 sohbaharında Mabel isimli kızını dünyaya getiren Jo Wilson, Ekim 2022'de kanser teşhisiyle sarsıldı.

Kızınını doğumunun ardından yıllardır düzenli olarak yaptırdığı 'Smear' testini yaptırmayı ihmal eden Jo Wilson, Ekim 2022'de 3. derece rahim ağzı kanserine yakalandığını öğrendi. Wilson, teşhis sonrası doktoruna ilk olarak 'Ölecek miyim?' diye sordu. Serviks kanserinde tedavi başarı oranının %70 olduğunu öğrendiğinde ise savaş boyalarını sürüp bu hastalığı yenmeye karar verdi.

Yaklaşık 8 aylık yoğun kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören Wilson, Nisan ayında kanseri yendi ve ekranlara geri döndü.

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"HAYATIMIN EN ZOR ANIYDI"

Jo Wilson, kanseri yendikten sonra OK! Magazine'e verdiği röportajda yaşadıklarını şöyle anlattı:

Hastalığı ilk öğrendiğimde bir süre ağladım. Bir hemşire elimi tuttu ve beni sakinleştirdi. Daha sonra eşime sarılıp ağladım. O da durumun şokunu yaşıyordu. O kötü haberi aldığınızda belki de sonuçta bir hata olmuştur diye düşünüyorsunuz. Doktoruma 'Ölecek miyim' diye sordum. 'Hayır, ölmeyeceksin. Bu hastalığın tedavi başarı oranı oldukça yüksek' dedi. Daha sonra kemoterapi süreci başladı.

Son tarama sonuçlarımı öğreneceğim an, hayatımın en zor anlarıydı. Doktorumun odasına girdiğimde vücut dilini okumaya çalıştım. Muhtemelen psikolojik olarak durumumu bildiği için hiç renk vermedi. Yerine oturdu ve şunu dedi: Harika haber! Hastalıktan hiç birşey kalmamış.

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İnanamadım. Hastalık teşhisindeki tarama raporuyla son yapılan taramanın raporunu gösterdi. O anda ikna oldum.