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Galatasaray'ın Süper Kupa kutlaması Pendikspor maçında! Planlama yapıldı...

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#Galatasaray#Süper Kupa#Fenerbahçe
Galatasarayın Süper Kupa kutlaması Pendikspor maçında Planlama yapıldı...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 10:44

Galatasaray, 21 Nisan’daki Pendikspor maçında Süper Kupa kutlaması yapmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray, Şanlıurfa'da kavuşamadığı Süper Kupa’ya Pendikspor maçıyla kavuşmanın planını yapıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamayla birlikte sarı-kırmızılı takım, 50. saniyesinde Arjantinli yıldız Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçtiği ve hemen akabinde U19 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçe’nin sahadan çekildiği maçta, 3-0 hükmen galip ilan edildi.

Galatasaray bu kararla birlikte, o gün Şanlıurfa’da havaya kaldıramadığı kupayı dünkü karar sonrası kaldırmaya hak kazandı.

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PFDK KARARLARI AÇIKLANDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) 11.04.2024 tarih ve 71 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar belli oldu.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesinden dolayı 3-0 hükmen mağlup olduğu ve 4 milyon TL para cezası verildiği belirtildi.

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Fenerbahçe İdarecesi Ahmet Ketenci de 'başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası aldı.

Galatasaray'a ise 'taraftarlarının neden olduğu saha olayları' ve 'çirkin ve kötü tezahürat' sebebiyle toplam 212 bin TL para cezası verildi.

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KUPA İÇİN GERİ SAYIM

Sarı-Kırmızılı takım, 21 Nisan’da Rams Park Stadyumu’nda Pendikspor ile oynanacak Süper Lig maçında Süper Kupa kutlaması yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaraylı taraftarlar da Pendik mücadelesini şölen yerine çevirmek üzere geri sayıma geçti.

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#Galatasaray#Süper Kupa#Fenerbahçe

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