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Galatasaray'ın rakipleri Bayern Münih ve Manchester United'ın kâbus akşamı! 3. Lig ekibine elendiler, sakat verdiler...

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#Bayern Münih#Manchester United#Galatasaray
Galatasarayın rakipleri Bayern Münih ve Manchester Unitedın kâbus akşamı 3. Lig ekibine elendiler, sakat verdiler...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 10:32

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakipleri Bayern Münih ve Manchester United, dün akşam şoke eden sonuçlar alarak kupalara veda ettiler. İki dev takımda da sakatlık şoku yaşandı.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Bayern Münih ve Manchester United, dün akşamı kötü sonuçlarla geçirdiler.

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BAYERN 3. LİG EKİBİNE ELENDİ! DE LIGT SAKATLANDI

8 Kasım Çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek olan Bayern Münih, 3. lig ekibi Saarbrücken ile Almanya Kupası 2. turunda karşı karşıya geldi. Deplasmanda Thomas Müller'in 16. dakikada attığı golleöne geçen Bayern, 45. dakikada Patrick Sontheimer ve 90+6'da Marcel Gaus'un attığı golle maçı 2-1 kaybetti ve kupadan elendi.

Bu sezon sakatlıklarla başı belda olan Bayern Münih'de yıldız stoper Matthisj de Ligt 25. dakikada dizinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Hollandalı futbolcunun sakatlığının ciddi olabileceği konuşuluyor.

Galatasarayın rakipleri Bayern Münih ve Manchester Unitedın kâbus akşamı 3. Lig ekibine elendiler, sakat verdiler...

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MANCHESTER UNITED EVİNDE NEWCASTLE'A FARKLI YENİLDİ

İngiltere Lig Kupası son 16 turu maçında Newcastle United'ı konuk eden Manchester United, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve kupaya veda etti.

Newcastle'ın gollerini Almiron, Lewis Hall ve Willock atarken Manchester United'da ilk yarının sonlarında sakatlanan Casemiro maça devam edemedi.

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ISLIKLI PROTESTO

Old Trafford'da maçı izleyen 70 bini aşkın taraftar, 3-0'lık skor ve etkisiz futbolu ıslıklarıyla protesto etti.

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#Bayern Münih#Manchester United#Galatasaray

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