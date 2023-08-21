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Galatasaray'ın Matteo Guendouzi teklifine Marsilya'nın cevabı!

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#TRANSFER HABERLERİ#GALATASARAY#Guendouzi
Galatasarayın Matteo Guendouzi teklifine Marsilyanın cevabı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 13:09

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da orta saha transferi için hareketli saatler yaşanıyor.

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Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da mücadele edecek olan Galatasaray alternatifli bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Hakim Ziyech'i kadrosuna katan sarı kırmızılılarda yeni gündem Matteo Guendouzi.

Repubblica'nın haberine göre; Galatasaray'ın temaslarını sürdürdüğü Guendouzi için yaptığı 15 milyon euroluk teklif Marsilya tarafından reddedildi. Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Fransız temsilcisi ile orta yol bulunamadığı iddia edildi.

Fransız oyuncu geçtiğimiz sezon Marsilya forması ile 43 maçta forma giyerken 5 gol 5 asistlik skor katkısı üretti.

DE PAUL VE DOMİNGUEZ DE YOLCU

Orta saha transferi için adayların başında yer alan isimlerden De paul'un Arabistan'a transferi konuşulurken Nicolas Dominguez'den de Galatasaray'a kötü haber geldi. Dominguez'in İngiltere, De Paul'un Arabistan yolcusu olacağı iddia edilirken Galatasaray'ın alternatif oyunculara yöneleceği belirtildi.

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#TRANSFER HABERLERİ#GALATASARAY#Guendouzi

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