Galatasaray'ın Hakim Ziyech şovu dünyanın dilinde

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Galatasaray’ın 2-0 kazandığı Trabzonspor maçına damga vuran olay Hakim Ziyech transferinin duyurulma şekli oldu. Karşılaşmanın son dakikalarında stat hoparlöründen yapılan anonsta sarı kırmızılı taraftarlardan tribünleri hemen terk etmemeleri istendi. Hakemin bitiş düdüğünün ardından Galatasaraylı futbolcular taraftarları selamlarken, kale arkasındaki Ultraslan tribününde yer alan kulede Ziyech’in yer aldığı görüldü.

TARAFTARI SELAMLAYIP ÜÇLÜ ÇEKTiRDi

Faslı futbolcu, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları ve yeni takım arkadaşlarını coşkuyla selamladı. Daha sonra sahaya inip üçlü çektiren Ziyech için organize edilen bu sıradışı tanıtım dünya medyasında büyük yankı yarattı.

L’EQUiPE: TRANSFER TRiBÜNDE RESMiLEŞTi

Fransız L’Equipe gazetesi, “Galatasaray’ın Hakim Ziyech transferi, tribünlerde resmiyet kazandı” başlığıyla verdiği haberinde, Faslı oyuncunun Trabzonspor maçında sarı kırmızılı formayı giyerek tribünde taraftarlarla bütünleştiğini yazdı.

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AS: TARAFTARA BÜYÜK SÜRPRiZ YAPTILAR

İspanyol AS gazetesi, Galatasaray’ın, 2-0’lık Trabzonspor galibiyetini Ziyech şovuyla taçlandırdığını ifade ederken, Faslı yıldızın bir anda taraftarların karşısına çıkmasını ‘gecenin sürprizi’ olarak nitelendirdi.

DAiLY MAiL: PSG’YE GiDEMEMiŞTi

İngiliz Daily Mail, seyirciye üçlü çektiren Ziyech’in ocak ayında PSG’ye transferinin son anda gerçekleşmediğini de hatırlattı.

NOS: iNANILMAZ GÖSTERi YAPTILAR

Ziyech’in bir süre Ajax forması giydiği Hollanda’dan Nos, G.Saray’ın yeni transferi inanılmaz bir gösteriyle duyurduğunu yazdı.

OLE: GERÇEKTEN GÖRKEMLi BiR DUYURU

Arjantin’de yayın yapan Ole, “Gerçekten görkemli bir duyuruydu” dedi.