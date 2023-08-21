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Galatasaray'ın Hakim Ziyech şovu dünyanın dilinde

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#Transfer#Galatasaray#Hakim Ziyech
Galatasarayın Hakim Ziyech şovu dünyanın dilinde
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 07:00

Chelsea’den 1 yıllığına kiralanan Faslı yıldızın tanıtım şekli dış basında geniş yer buldu. BBC, Trabzon maçı sonrası tribündeki kuleye çıkıp taraftarı selamlayan Faslı futbolcunun adeta orkestra şefliği yaptığını ifade ederken, L’Equipe, “Transfer tribünde resmiyet kazandı” dedi. AS gazetesi de Galatasaray’ın 2-0’lık galibiyeti Hakim Ziyech şovuyla taçlandırdığını yazdı.

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Galatasaray’ın 2-0 kazandığı Trabzonspor maçına damga vuran olay Hakim Ziyech transferinin duyurulma şekli oldu. Karşılaşmanın son dakikalarında stat hoparlöründen yapılan anonsta sarı kırmızılı taraftarlardan tribünleri hemen terk etmemeleri istendi. Hakemin bitiş düdüğünün ardından Galatasaraylı futbolcular taraftarları selamlarken, kale arkasındaki Ultraslan tribününde yer alan kulede Ziyech’in yer aldığı görüldü.

TARAFTARI SELAMLAYIP ÜÇLÜ ÇEKTiRDi

Faslı futbolcu, kendisine sevgi gösterilerinde bulunan taraftarları ve yeni takım arkadaşlarını coşkuyla selamladı. Daha sonra sahaya inip üçlü çektiren Ziyech için organize edilen bu sıradışı tanıtım dünya medyasında büyük yankı yarattı.

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L’EQUiPE: TRANSFER TRiBÜNDE RESMiLEŞTi 

Fransız L’Equipe gazetesi, “Galatasaray’ın Hakim Ziyech transferi, tribünlerde resmiyet kazandı” başlığıyla verdiği haberinde, Faslı oyuncunun Trabzonspor maçında sarı kırmızılı formayı giyerek tribünde taraftarlarla bütünleştiğini yazdı.

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AS: TARAFTARA BÜYÜK SÜRPRiZ YAPTILAR 

İspanyol AS gazetesi, Galatasaray’ın, 2-0’lık Trabzonspor galibiyetini Ziyech şovuyla taçlandırdığını ifade ederken, Faslı yıldızın bir anda taraftarların karşısına çıkmasını ‘gecenin sürprizi’ olarak nitelendirdi.

DAiLY MAiL: PSG’YE GiDEMEMiŞTi 

İngiliz Daily Mail, seyirciye üçlü çektiren Ziyech’in ocak ayında PSG’ye transferinin son anda gerçekleşmediğini de hatırlattı.

NOS: iNANILMAZ GÖSTERi YAPTILAR 

Ziyech’in bir süre Ajax forması giydiği Hollanda’dan Nos, G.Saray’ın yeni transferi inanılmaz bir gösteriyle duyurduğunu yazdı.

OLE: GERÇEKTEN GÖRKEMLi BiR DUYURU 

Arjantin’de yayın yapan Ole, “Gerçekten görkemli bir duyuruydu” dedi.

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#Transfer#Galatasaray#Hakim Ziyech

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