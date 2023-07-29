Galatasaray'ın Kerem Demirbay transferinin maliyeti belli oldu!

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Sarı kırmızılılar özellikle Devler Ligi hedefi için güçlü bir kadro ile sezona girmenin planlarını yaparken Bayer Leverkusen’le uzun süredir devam eden pazarlıklarda taraflar orta yolu buldu. Bundesliga ekibi görüşmelerde kapıyı 4 milyon Euro’dan açarken Cimbom en son teklifini 2.8 milyon Euro’ya kadar çıkarmıştı.

Yoğun temaslar sonrasında Leverkusenli yöneticiler 3.5 milyon Euro bonservis artı bonuslar karşılığında 30 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı takıma gitmesine izin verdi.

9. YERLİ OLARAK SAHAYA ÇIKACAK

Galatasaray daha önce el sıkıştığı Kerem Demirbay’a ise yıllık 2 milyon 750 bin Euro verecek ve tecrübeli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

Alt yaş gruplarında Türkiye adına forma giymesine karşısın sonrasında Alman Milli Takımı’nı tercih eden Kerem, Türkiye Futbol Federasyonu ‘Mavi Kart’ uygulamasına geçmese yabancı statüsünde sayılacaktı. Ancak yapılan değişiklikle birlikte Kerem Demirbay sarı kırmızılıların 9. yerli oyuncusu olarak sahada yer alabilecek.

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Ancak her takımda sadece 1 oyuncu bu haktan yararlanabiliyor. Galatasaray da burada tercihini Kerem’den yana kullanacağı için Yusuf Demir de yine yabancı statüsünde kalacak.

Yusuf Demir'E KİRALIK YOLU GÖZÜKTÜ

Sezon öncesi hazırlık kampında kendini gösteremeyen Yusuf, Kerem’in gelişiyle birlikte yabancı statüsünde kalacak. Bu nedenle genç oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor. Sarı kırmızılıların geçen sezon Rapid Wien’e 6 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Yusuf geçen sezonun devre arasında kiralık gitmesi için yapılan teklifleri kabul etmezken bu kez takımda kalma şansı yok denecek kadar az. Galatasaray yönetimi ve teknik heyet 20 yaşındaki futbolcunun düzenli forma şansı bulacağı Süper Lig, Avusturya ya da Almanya’da bir kulübe göndermeyi hedefliyor.

G.Saray formasını 6 kez giyen Yusuf sadece kupadaki Kastamonu mücadelesinde ilk 11’de sahaya çıktı.

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