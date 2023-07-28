Son dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferi KAP'a bildirdi! Icardi ve ailesi İstanbul'a geldi! Fabrizio Romano'lu ve Edin Dzeko göndermeli video...

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Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin transferini resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı ekibin yeni sezon için daha önce prensip anlaşmasına vardığı ancak eşi Wanda Nara'nın sağlık durumu sebebiyle transferinde gecikme yaşandığı Arjantinli futbolcu,ailesiye birlikte İstanbul'a geldi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara bu sabah saatlerinde havalimanından ve kendilerini taşıyan özel jetten ailece fotoğraflar paylaşmıştı. Nara, uzun uçak yolculuğunda Icardi ile uyurken çekilmiş fotoğraflarını 'Evimize giden uzun bir yol' notuyla paylaştı.

İSTANBUL'A GELDİLER

Mauro Icardi ve ailesini taşıyan özel uçak, 23:25 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

GALATASARAY TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI! DZEKO GÖNDERMESİ VE FABRIZIO ROMANO...

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Galatasaray'ın saat 18:00'da paylaştığı videoda transferin fenomen gazetecisi Fabrizio Romano da yer aldı.

Videoda 'Beni Sev' şarkısıyla tanıtılan Dzeko'ya gönderme olarak yine Simge'nin 'Ben seni öyle bi' sevicem ki' sözlerinin yer aldığı şarkı ve Icardi ile ödzeşleşen 'Aşkın Olayım' da çaldı.

Partiye katılmak için doğru frekansı bekleyin. 😎🎶



HERE WE GO GALA! 💛❤️#PartyMustGoOn pic.twitter.com/wPrBv4012u — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 28, 2023

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Galatasaray, Icardi transferini saat 19:05'te KAP'a bildirdi:

Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

GALATASARAY'DAN TARAFTARA KARŞILAMA DAVETİ

Galatasaray, Icardi'yi karşılamak üzere taraftarlarını Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne davet etti.

"Transfer görüşmelerine başladığımız Mauro Icardi'yi hep birlikte karşılıyoruz! Saat 23.59'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde buluşalım!"

ICARDI'DEN MESAJLAR: EN BÜYÜK CİMBOM

Galatasaray, Mauro Icardi'nin uçaktan Sarı-kırmızılı taraftarlara seslendiği iki video paylaştı. Arjantinli golcü ilk videoda 'Parti devam etmeli' derken ikinci videoda Türkçe olarak 'En büyük Cimbom' dedi.

Mauro Icardi: En büyük Cimbompic.twitter.com/8vSbJ6vRtw — Spor Arena (@sporarena) July 28, 2023

PSG TRANSFERİ AÇIKLADI, ICARDI'YE VEDA ETTİ

Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a transfer olduğunu resmen açıkladı. Paris ekibi, Arjantinli golcüye teşekkür edip Galatasaray'da başarı diledi.

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ANLAŞMA TAMAMLANDI, İMZALAR DAHİ ATILDI

Uzun süre PSG'den Mauro Icardi'nin sözleşmesi almak için görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılar, transferi tamamlamıştı. Galatasaray ile Mauro Icardi konusunda imzalar da atılmış ancak transfer resmiyete kavuşmamıştı.

WANDA NARA'NIN RAHATSIZLIĞI GECİKTİRDİ

Arjantinli yıldız, eşi ve menajeri Wanda Nara'nın rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'a gelme konusunda Galatasaray'dan süre istemişti.

10 MİLYON EURO ÖDENECEK

L'Equipe'te yer alan haberde PSG ve Galatasaray'ın 10 milyon civarında bonservis bedeli karşılığında Transfer için anlaştığı kaydedilmişti.

29 GOLE ETKİ

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Güncel piyasa değeri 19 milyon Euro olan Icardi, geride bıraktığımız sezona damga vurdu ve 24 lig maçında 22 gol ve 7 asist katkısı yaparak şampiyonluğun en büyük aktörlerinden biri olmayı başardı.