Son dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferi KAP'a bildirdi! Icardi ve ailesi İstanbul'a geldi! Fabrizio Romano'lu ve Edin Dzeko göndermeli video...

Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin transferini resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı ekibin yeni sezon için daha önce prensip anlaşmasına vardığı ancak eşi Wanda Nara'nın sağlık durumu sebebiyle transferinde gecikme yaşandığı Arjantinli futbolcu,ailesiye birlikte İstanbul'a geldi.

Mauro Icardi ve Wanda Nara bu sabah saatlerinde havalimanından ve kendilerini taşıyan özel jetten ailece fotoğraflar paylaşmıştı. Nara, uzun uçak yolculuğunda Icardi ile uyurken çekilmiş fotoğraflarını 'Evimize giden uzun bir yol' notuyla paylaştı.

İSTANBUL'A GELDİLER

Mauro Icardi ve ailesini taşıyan özel uçak, 23:25 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

GALATASARAY TRANSFER ATEŞİNİ YAKTI! DZEKO GÖNDERMESİ VE FABRIZIO ROMANO...

Galatasaray'ın saat 18:00'da paylaştığı videoda transferin fenomen gazetecisi Fabrizio Romano da yer aldı.

Videoda 'Beni Sev' şarkısıyla tanıtılan Dzeko'ya gönderme olarak yine Simge'nin 'Ben seni öyle bi' sevicem ki' sözlerinin yer aldığı şarkı ve Icardi ile ödzeşleşen 'Aşkın Olayım' da çaldı.

Partiye katılmak için doğru frekansı bekleyin. 😎🎶



HERE WE GO GALA! 💛❤️#PartyMustGoOn pic.twitter.com/wPrBv4012u