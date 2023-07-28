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Son Dakika: Galatasaray Kerem Demirbay ve kulübü ile her konuda anlaştı! Transfer tamam...

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#Galatasaray#Kerem Demirbay#Transfer
Son Dakika: Galatasaray Kerem Demirbay ve kulübü ile her konuda anlaştı Transfer tamam...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 13:59

Kerem Demirbay Galatasaray’da. Sarı kırmızılılar, oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı.

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Galatasaray'da Bayer Leverkusenli Kerem Demirbay'ın transferi için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı.

Sarı kırmızılılar, Alman ekibi Bayer Leverkusen'in formasını giyen Kerem Demirbay ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Ancak Leverkusen cephesi ile arada birkaç pürüz kalmıştı. Bu pürüzlerin giderilmesi ve sözleşmenin düzenlenmesi konusunda taraflar el sıkıştı..

Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda... Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.

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#Galatasaray#Kerem Demirbay#Transfer

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