Son Dakika: Galatasaray Kerem Demirbay ve kulübü ile her konuda anlaştı! Transfer tamam...

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Galatasaray'da Bayer Leverkusenli Kerem Demirbay'ın transferi için oyuncu ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı.



Sarı kırmızılılar, Alman ekibi Bayer Leverkusen'in formasını giyen Kerem Demirbay ile her konuda anlaşma sağlamıştı. Ancak Leverkusen cephesi ile arada birkaç pürüz kalmıştı. Bu pürüzlerin giderilmesi ve sözleşmenin düzenlenmesi konusunda taraflar el sıkıştı..

Bayer Leverkusen'de forma giyen 29 yaşındaki Kerem Demirbay, dört yıl önce Hoffenheim'den Leverkusen'e tam 32 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.

Orta sahada iki yönlü görev yapabilen Demirbay, 29 yaşında ve 1,83 boyunda... Geride bıraktığımız sezonda Leverkusen'le 36 maça çıkan Kerem, 5 gol ve 3 asistle oynadı.