Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera: 'Fenerbahçe maçını tekrar yaşamak isterdim'

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Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Avusturya'daki kampta yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Fernando Muslera'nın açıklamaları;

Okan Buruk ile çalışmak çok iyi. Önceden tanıdığım biri. Antrenmanlarda ne yapmak istediğini görebiliyoruz. Çok güzel sinyaller alıyoruz. Ekibiyle birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz.

KAMPTAKİ GENÇ KALECİLER

Onlar aslında benim oğullarım, kardeşlerim. Okan Kocuk'tan çok memnunum. Batuhan Şen de geçen sezonu çok iyi geçirdi.

BU KADAR UZUN SÜRELİ SÖZLEŞMEYİ HAYAL EDER MİYDİ?

Hiç hayal edemezdim ama gerçekten müteşekkirim. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte bu kadar insan tarafından sevilmek asla unutamayacağım bir his.

3 KELİMEYLE ANLATAMAM

Galatasaray'ı üç kelimeyle anlatamam. Çok büyük tarihi olan bir takım. Canlı bir tarih bu kulüp. Çok fazlası...

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FENERBAHÇE MAÇINI TEKRAR YAŞAMAK İSTERDİM

Atmosfer açısından, Süper Final'deki Fenerbahçe deplasmanını o anı, o şampiyonluğu tekrar yaşamayı isterdim. Unutulmaz bir andı. Özellikle iki kulüp arasındaki rekabetten dolayı.

EN KÖTÜ SEZONDU

Gerçeklerden kaçmayacağız. Geçen sezon, Galatasaray'da geçirdiğim en kötü sezondu. Yunus ve Kerem'in geçen sezonki performanslarından çok memnunum. Bu sezon sıfırdan başlıyoruz. Umarım, geçen sezonki performanslarından sonra özgüvenleri artmıştır.

TÜRKİYE CENNET

Uğurcan, Altay ve Ersin'le her zaman konuşuyoruz. Volkan Demirel'le de konuşuyorduk. Bu durum beni çok mutlu ediyor. Türkiye'nin tekrar Okan Kocuk'un da aralarında olduğu gibi kaliteli kaleciler çıkarması iyi çalışıldığını gösteriyor. Türkiye'de yaşadığımız için çok mutluyuz. İnanılmaz. 11 yıldır buradayız, mutluyuz, insanlar çok cana yakın ve bazen kendimizi cennette sanıyoruz