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Son Dakika: William Carvalho'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket!

#Transfer#Galatasaray#Carvalho
Son Dakika: William Carvalhodan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

Galatasaray'ın transfer listesinde yer Real Betis'in orta saha oyuncusu William Carvalho, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken listede yer alan William Carvalho'dan sürpriz bir hareket geldi.

Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray'da orta saha bölgesi için de uzun süredir kadrosuna katmak istediği William Carvalho, sosyal medyadan dikkat çeken bir yorum yaptı.

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Portekizli futbolcunun, yeni transfer Oliveira'nın son sosyal medya paylaşımına yorum yapması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın bu bölge için Idrıssa Gueye'yi de düşündüğü ve PSG'yle de temas halinde olduğu belirtiliyor.

Son Dakika: William Carvalhodan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

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#Transfer#Galatasaray#Carvalho

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