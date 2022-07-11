Son Dakika: William Carvalho'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket!

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Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken listede yer alan William Carvalho'dan sürpriz bir hareket geldi.

Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş ve Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda çalışmalar devam ediyor.

Galatasaray'da orta saha bölgesi için de uzun süredir kadrosuna katmak istediği William Carvalho, sosyal medyadan dikkat çeken bir yorum yaptı.

Portekizli futbolcunun, yeni transfer Oliveira'nın son sosyal medya paylaşımına yorum yapması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın bu bölge için Idrıssa Gueye'yi de düşündüğü ve PSG'yle de temas halinde olduğu belirtiliyor.

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