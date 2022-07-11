Son Dakika: Galatasaray'da gözler Gueye-PSG zirvesinde! Transfer hamlesi... Takipten çıktı...

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Galatasaray'da orta saha için en güçlü adaylardan biri olan İdrissa Gueye bugünü kulübü Paris St. Germain ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek.

İzni sora eren Senegalli yıldız futbolcunun 1 yıl daha kontratı bulunmasına karşın bugünkü görüşmenin ardından Fransız ekibiyle yollarının ayrılması bekleniyor.

Galatasaray da bu zirvenin ardından 32 yaşındaki yıldız ismi bedelsiz almak üzere PSG ile masaya oturacak.

TAKİPTEN ÇIKTI

Öte yandan yıldız futbolcu, kişisel sosyal medya hesaplarından Fransız devini takipten çıktı.

111: Idrissa Gueye’nin 3 sezonda Fransız ekibi PSG ile çıktığı resmi karşılaşma sayısı 111.

13: Senegalli futbolcunun Paris ekibiyle çıktığı maçlarda yaptığı gol katkısı (7 gol, 6 asist)