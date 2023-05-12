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Galatasaray'ın işi şampiyonluk kadar zor! Sezon sonu mesaisi... 5 ayrılık birden... Teknik ekibe katılacak...

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#Galatasaray#Transfer#Süper Lig
Galatasarayın işi şampiyonluk kadar zor Sezon sonu mesaisi... 5 ayrılık birden... Teknik ekibe katılacak...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 07:00

Sarı kırmızılılarda sözleşmesi sona eren oyunculardan kaleci Okan Kocuk ile birlikte Bafetimbi Gomis, Sam Adekugbe, Emre Taşdemir ve Juan Mata ile yollar ayrılacak. Sezonun yıldızları Mauro İcardi ve Milot Rashica için hem kulüpleri hem menajerleri ile masaya oturulacak. Kiralık olarak takıma katılan Kaan Ayhan’ın da kalması için sözleşmesindeki opsiyon kullanılacak.

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Süper Lig’de 23. şampiyonluk hedefine çok yakın olan Galatasaray’da sezon biter bitmez transfer çalışmaları başlayacak. 5 puanlık farkla bitime 4 hafta kala rakiplerinin önünde lider olarak yer alan sarı kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Lig ön elemesini düşünerek hemen harekete geçecek. Galatasaray için transfer görüşmeleri kadar kadrodaki yıldızlarını elinde tutmak daha zor olacak. Bunun en önemli nedeni ise takımda kiralık olarak forma giyen yıldızları ile birlikte tam 8 futbolcunun kontratı sona erecek.

Mata teknik ekibe katılacak

Kaleci Okan Kocuk ile birlikte Bafetimbi Gomis, Sam Adekugbe, Emre Taşdemir ve Juan Mata ile sezon sonu yollar ayrılacak. Bu sezon ligin başlangıcında attığı gollerle şampiyonluk yarışında önemli payı olan Gomis’e teşekkür edilecek. Karakteri ve profesyonelliği ile Florya’da çok sevilen Juan Mata’ya ise yardımcı antrenörlük teklif edilecek. İspanyol futbolcu eğer kabul ederse Galatasaray’da Okan Buruk’un teknik ekibine dahil olacak. Hatay’dan kiralanan Adekugbe’nin opsiyonu kullanılmayıp vedalaşılacak.

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Rashica, Icardi ve Kaan mesaisi

Kiralık futbolcular Mauro İcardi ve Milot Rashica için görüşmeler hedefe yani şampiyonluğa ulaşır ulaşmaz başlayacak ve her iki oyuncunun hem kulüpleri hem de menajerleri ile masaya oturulacak. Kaan Ayhan’da ise opsiyon maddesi kullanılıp milli oyuncunun bonservisi alınacak. Sarı kırmızılılar ayrıca transfer döneminde bir santrfor, bir kaleci, bir sol bek ve bir de orta saha takviyesi yapacak. Geri kalan takviye sayısı ise Avrupa kulüplerinin uzun zamandır takip ettiği Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira’nın durumuna göre belli olacak.

Boey, Nelsson ve Torreira'nın durumları...

Galatasaray bu sezon ortaya koydukları performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çeken oyuncular için de ikna görüşmeleri yapacak. Sarı kırmızılılar, teklifler alan Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira’nın takımda devam etmesini istiyor. Sarı kırmızılılar devre arasında da talipleri olan 3 yıldızı ikna edip kadroda tutmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi şampiyonluğa ulaşması halinde takım iskeletinin 3 önemli parçası olan Victor Nelsson, Sacha Boey ve Lucas Torreira ile görüşüp ‘Şampiyonlar Ligi oynamadan gitmeyin’ teklifinde bulunmaya hazırlanıyor.

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#Galatasaray#Transfer#Süper Lig

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