Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci transferini bitirdiği iddia edildi! 4.5 milyon euro...

Galatasaray, Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği İrfan Can Kahveci'yi renklerine bağladı. Oyuncu ile daha önce anlaşan Galatasaray, Başakşehir ile de bonservis sorununu çözdü. Milli yıldız, Denizlispor maçı sonrasında Arda Turan'ın Fatih Terim ile paylaştığı fotoğrafı beğenmişti. Galatasaray, İrfan Can Kahveci ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Galatasaray teknik patronu Fatih Terim, Gençlerbirliği maçından sonra Henry Onyekuru, İrfan Can Kahveci, Mohamed ve Visca transferlerini istediğini duyurmuştu. Galatasaray'da İrfan Can Kahveci transferinde mutlu sona ulaşıldı.

ANLAŞMA TAMAM!

Galatasaray'da Henry Onyekuru ile İrfan Can Kahveci transferleri için çalışmalar hızlanmıştı. Başkan Mustafa Cengiz, GS TV yayınında 'Her an bir oyuncuya imza attırabiliriz.' ifadesini kullanmıştı. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Başakşehir ile anlaştı.

Galatasaray, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'e 4.5 milyon € ödeyecek. Sarı kırmızılılar İrfan Can'ın sonraki dönemdeki satışından Başakşehir'e ciddi oranda pay verecek. (Sabah)

