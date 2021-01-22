Türkiye'nin konuştuğu hediye! Galatasaray ile Başakşehir'in İrfan Can Kahveci zirvesinde...
Galatasaray ile Başakşehir başkanlarının İrfan Can Kahveci transferi için bir araya geldiği zirveye Gümüşdağ'a çikolata hediye edilmesi damga vurdu.
Galatasaray ile Medipol Başakşehir’in başkanlarının önceki gün İrfan Can Kahveci için yaptığı transfer zirvesini takip eden tek medya kuruluşu olan Hürriyet’te yayımlanan fotoğraflar büyük ses getirdi
Sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ile 2. başkanı Abdurrahim Albayrak’ın Başakşehir Fatih Terim Stadı’ndaki toplantıya giderken yanlarında götürdüğü çikolata dün sosyal medyanın en çok konuşulan olaylarından biri oldu.
Orijinal karton çantasında götürülen hediye için yüzlerce yorum yapılırken, çoğu kişi ‘Güzel bir jest’ ifadesini kullandı. Öte yandan PFDK, Göksel Gümüşdağ’a 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildiğini açıkladı.
ÇİKOLATAYLA TRANSFER ZİRVESİNDE
Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’ın Göksel Gümüşdağ’a hediye ettiği çikolatanın fotoğrafı büyük yankı yarattı.
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