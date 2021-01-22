Halil Dervişoğlu, transferde Galatasaray'ı tercih etti!

Spor Arena / Ali Naci KÜÇÜK - G.Saray teknik direktör Fatih Terim’in istediği transferlerin gerçekleştirilmesi adına yoğun bir trafik yaşanmaya başladı... Önceki gün Henry Onyekuru’nun yeniden kiralanması için Monaco Kulübü ile kesin anlaşmaya varan yönetim dün sürpriz bir transfere imza attı. Sarı kırmızılılar, İngiltere Championship ekibi Brentford’da forma giyen Ümit Milli futbolcu Halil Dervişoğlu’nu sezon sonuna dek kiraladı.

Anlaşmayı ilk açıklayan babası oldu

Trabzonspor'un da talip olduğu 21 yaşındaki futbolcunun babası Muzaffer Dervişoğlu, “Galatasaray ile anlaştık” açıklamasını yaparak transferin kesinleştiğini duyurdu. Sarı kırımızılılar İngiliz kulübü ile ödeme şartlarıyla ilgili prosedürleri tamamladıktan sonra Halil Dervişoğlu transferini resmen açıklayacak. Ümit Milli Takım formasıyla oynadığı 11 maçta 8 gol atan genç futbolcu, bu sezon ekim-ocak ayları arasında kiralık olarak forma giydiği Twente’de 9 karşılaşmada gol atamadı. Halil, Brentford’da oynadığı 2 resmi maçta ise 1 gol kaydetti. Genç forvet bugün gelecek.

Mohamed transferi gündemden kalktı

Onyekuru ve Halil transferlerinde mutlu sona ulaşan Galatasaray, diğer taraftan Mostafa Mohamed için yaptığı girişimlerde hedefine ulaşamadı. 23 yaşındaki forvet için pazarlığa 6 milyon dolardan başlayan Mısır’ın Zamalek Kulübü, 5.5 milyon dolardan aşağıya inmeyince görüşmeler kesildi. Masadan kalkan Galatasaray cephesi listedeki diğer isimlere yöneldi. Sarı kırmızılılar Mohamed için Zamalek’e 1.5 yıllık kiralama bedeli olarak 1.5 milyon dolar ve 4 milyon dolar satın alma opsiyonu teklif etmişti. Bu arada dün İstanbul’a gelmesi beklenen Onyekuru, uçağı kaçırdığı için bugün gelebilecek.