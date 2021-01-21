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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 22:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Galatasaray'da Mbaye Diagne Premier Lig yolcusu! Resmi teklif...

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Galatasaray'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Taraftar, transfer edilecek oyuncuları beklerken İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion ile Mbaye Diagne'nin transferi için görüşmelere başlandı.

Spor Arena Özel | İngiltere Premier Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren West Bromwich, Mbaye Diagne'yi kiralamak için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, İngilizlerden 6 ay için 800 bin Euro kiralama bedeli istedi.

West Bromwich Albion bu rakamı kabul ederse Diagne sezonun geri kalanında Premier Lig'de mücadele edecek.

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Son Dakika | Galatasarayda Mbaye Diagne Premier Lig yolcusu Resmi teklif...

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