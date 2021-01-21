Son Dakika | Galatasaray'da Mbaye Diagne Premier Lig yolcusu! Resmi teklif...

Spor Arena Özel | İngiltere Premier Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren West Bromwich, Mbaye Diagne'yi kiralamak için Galatasaray ile görüşmelere başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, İngilizlerden 6 ay için 800 bin Euro kiralama bedeli istedi.

West Bromwich Albion bu rakamı kabul ederse Diagne sezonun geri kalanında Premier Lig'de mücadele edecek.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" SADECE Misli.com'da! Hemen üye ol...