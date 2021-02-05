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GeriFutbol Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, Chelsea tarihinin en başarısız 11'inde!
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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2021 - 19:27 | Son Güncelleme:

Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao, Chelsea tarihinin en başarısız 11'inde!

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Galatasaray'ın Kolombiyalı futbolcusu Radamel Falcao, İngiliz basını tarafından Chelsea'nin en başarısız transferleri arasında gösterildi.

Galatasaray'ın tartışılan golcüsü Radamel Falcao, İngiliz basınında 'en kötüler' listesinde yer aldı.

Galatasarayın golcüsü Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması
Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması!

The Sun, en başarısız transferlerden oluşan bir ilk 11 hazırladı ve kapak fotoğrafı olarak Radamel Falcao'yu kullandı.

Hazırlanan ilk 11 ise Ross Turnbull - Davide Zappacosta, Tal Ben Haim, Khalid Boulahrouz, Abdul Baba Rahman - Jiri Jarosik, Juan Sebastian Veron, Alexey Smertin - Radamel Falcao, Mateja Kezman, Fernando Torres şeklinde oldu.

Son Dakika: Galatasarayda Gedson Fernandes Fenerbahçe derbisinde yok
Son Dakika: Galatasaray'da Gedson Fernandes Fenerbahçe derbisinde yok!

CHELSEA'DE 10 MAÇA ÇIKTI

Chelsea'ye 2015 yılında kiralık olarak giden Falcao, Londra ekibinde 10 maçta forma giyebildi ve 1 gol attı.

KEZMAN DA LİSTEDE

Listede bir dönem Fenerbahçe forması giyen Mateja Kezman'ın da yer alması dikkat çekti.

Chelsea'de 2004-2005 sezonunda top koşturan Kezman, 41 maçta 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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