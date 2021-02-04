Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao için flaş transfer açıklaması!

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle İspanya'da tedavi olan ve İstanbul'a yakın zamanda geri dönen Radamel Falcao için Kolombiya'da çarpıcı bir açıklama yapıldı.

Millonarios kulübünün eski futbolcusu Ramirez, Falcao'nun transferi için aracılık yapacağını açıkladı.

'SİZE SÖZ VERİYORUM'

Ramirez, "Falcao'yu getirmek için aracı olacağım. Buna söz veriyorum. Taraftarların da bu konuda bize baskısı oldu. Yönetime, başkana ve hatta Falcao'nun çevresindeki insanlara. Falcao'ya başka ülkelerden de teklifler gelecektir. Örneğin MLS Ligi. Ancak dediğim gibi size söz veriyorum, bu transfer için araya gireceğim." şeklinde konuştu.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde Falcao'nun bir sonraki durağının MLS ya da Kolombiya olacağı vurgulandı.

Bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalarda yer almayan Falcao'nun Fenerbahçe derbisi öncesi takımla birlikte çalışmalara başladığı açıklanmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpte 31 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.