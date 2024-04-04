Galatasaray'ın 'duran top' kozu! Bu sezon 14 maçta...

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Galatasaray'ın önceki akşam Hatayspor’u 1-0’lık skorla devirdiği mücadelede Galatasaray’a zaferi getiren gol, Mauro Icardi’den gelmişti. Arjantinli yıldız, bu sezon ligde 18, totalde de 22 gole ulaşarak Aslan’a hayat vermeye devam etti. Sezon genelinde 37 mücadelede 22 gol ve 10 asistlik performans sergileyerek 33 gole katkı yapan Arjantinli yıldız, Galatasaray camiasını mest etti.

Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Icardi, “Önemli bir galibiyet. Çok iyi oynamadık aslında ama rakipten iyiydik. Her maç zor olacak bundan sonra zaten. Gole ve galibiyete çok mutluyum. Seriye devam etmemiz gerekiyor. Biz maç maç gidiyoruz. Maç maç devam edip elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene de bunu yaptık ve şampiyon olduk. Burada yaptığımız işin yok sayılmasını hoş karşılamıyoruz. Saldırı olduğu zaman da bizim cevap vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bence iyi uyuyacağız bu akşam diyebilirim” ifadelerini kullanmıştı.

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Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray'da Icardi'nin golü duran top organizasyonundan gelmişti. Cim Bom'un 2024 yılında oynadığı 14 maçta 8. kez duran top golü buldu. Sarı-Kırmızılı ekip, bir rakibini daha duran toplardan bulduğu gol ile yıkmayı başardı. Hatayspor’u Icardi’nin attığı gol ile geçen Galatasaray, golü yine duran toptan buldu. Mertens’in köşe vuruşunda kafayı vuran Icardi, kafayla topu ağlara gönderdi.

Özel çalışma

Fanatik'in derlediği habere göre; Galatasaray bu gol ile birlikte, son haftalarda duran toplarda yakaladığı üstün başarıyı sürdürmüş oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, 2024 yılında oynadığı 14 Süper Lig maçında 8. duran golünü filelerle buluşturdu. Galatasaray, hafta içi idmanlarında duran toplar için özel çalışmalar yapıyor ve karşılığını da alıyor.

Mertens şov sürüyor

Galatasaray’ın yıldız isimlerinden Dries Mertens, Hatayspor karşısında da kalitesini gösterdi. Milli aradan önce 4-3 kazanılan Kasımpaşa deplasmanında 1 gol ve 1 asistle oynayan Mertens, Hatay karşısında 12. dakikada Icardi’nin attığı golde asisti yaptı. Son 3 karşılaşmada 1 gol ve 4 asistle oynayan 37 yaşındaki yıldız, Süper Lig’de asist sayısını 12’ye yükseltti.

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