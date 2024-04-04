Fatih Terim'in Panathinaikos'u AEK'i zirveden indirdi! Goller tanıdık isimlerden geldi, Samet Akaydın...

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Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan play-off üçüncü hafta maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, lider AEK takımını 2-1 mağlup etti.

Panathinaikos'un galibiyet gollerini 32. dakikada Trabzonspor'dan ülkesine transfer olan Anastasios Bakasetas ve 34. dakikada Fotis Ioannidis attı.

22 maçlık yenilmezlik serisi sona eren AEK'in tek golü ise 5. dakikada bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Domagoj Vida'dan geldi.

Panathinaikos'ta milli futbolcu Samet Akaydın, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla puanını 62 yapan Panathinaikos, üçüncü sırada yer aldı.

PAOK'un bir puan gerisinde kalan AEK ise 65 puanla ikinci sıraya geriledi.