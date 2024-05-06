Galatasaray’ın 3 yıldızı Icardi, Mertens ve Ziyech son düzlükte coştu

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Haftalardır kaybetmeyen Galatasaray’da son dönemde 3 futbolcu gol ve asistleriyle bir adım öne çıktı. Dünkü Sivasspor maçında 6 golü aralarında ikişer ikişer bölüşen Mauro İcardi, Dries Mertens ve Hakim Ziyech son 7 haftalık dönemde atılan 28 golün 17’sini kaydetti.

Bu sezon Süper Lig’in de en golcü oyuncusu olan Mauro İcardi, üst üste son 7 maçı da boş geçmeyerek 9 kez fileleri havalandırdı ve 2 de asist yaptı. Bu sezonki gol sayısını 23’e, asist sayısını da 8’e çıkaran Arjantinli futbolcu geçen sezonki 22 gol 7 asistlik performansını şimdiden geride bıraktı.

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7 haftalık süreçte 4 golü bulunan Mertens, bu karşılaşmalarda 8 de asist yapıp, 12 gole direkt katkı verdi.

Hakim Ziyech de son 6 maçın 5’inde skor katkısı yaptı. Sadece Hatay maçını boş geçen Faslı futbolcu 4 golünün yanında 2 de asiste imza attı.

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