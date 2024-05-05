Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk: Averaj bizim için önemli

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında evinde Sivasspor'u 6-1 mağlup eden ve ligin puan rekorunu kıran Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maçı değerlendirdi.

"GOL VE AVERAJ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Baştan sona iyi başlayıp, iyi götürüp, iyi bitirdiğimiz bir maç oldu. Hem skor, hem oyun hem de goller. Güzel goller attık. Oyun ve pozisyon üstünlüğü bizdeydi. Önemli işler yaptık. Galibiyete seviniyoruz ama gol ve averaj bizim için önemli. Liderliğimizi sürdürürken geriden gelip Fenerbahçe'yi averajda da geçtik.

Taraftarlarımız stadı doldurdu, onların coşkusuyla oyuncularımızın isteği birleşince güzel şeyler oluyor. Bir sonraki maçı düşüneceğiz. Oyuncularımı tebrik ediyorum, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.

"PLANLADIĞIMIZ GİBİ GOLLER BULDUK"

Rakibimizin bazen 8'li, bazen 9'lu blokta beklediğini biliyoruz. Savunmada bekleyen ama pozisyon da veren bir takım. Merkezde Icardi'nin üzerine yerleşeceklerdi. Çalıştığımız şeyleri uyguladık, Barış'a güzel paslar indi, o da güzel asistler yaptı. Bek bindirmeleri, içeride topla buluşmaları doğru yaptık. Mertens'in istekliliği önemliydi. Icardi'nin üzerine gelen kabalaıktan doğan boşlukları değerlendirdi. Geçen haftaya göre daha az pozisyon verdik. Tabii ki pozisyonlar oldu, iyi bir rakip, iyi oyuncuları var ama sevindirici bir galibiyet oldu.

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"BİRLİKTELİK ÇOK ÖNEMLİ"

Oynayan, oynamayan herkesin birlikte sevinmesi çok önemli. Bunu sürekli söylüyorum çünkü 11 kişi oynuyor. Kenardan girenlerle 14-15. Kenarda kalanların da sevinmeleri önemli. Ziyech maçın yıldızlarındandı. İçeri girmişti, Muslera onu da sahaya çıkarttı ve hep beraber sevindik. Çocuklarımız sahadaydı. Bu birliktelik çok önemli.