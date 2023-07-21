Galatasaray'dan son dakika Leandro Paredes kararı | Transfer Haberleri

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Galatasaray, orta saha için uzun bir süredir Fransa Ligue 1 takımlarından PSG’nin giyen Leandro Paredes’ten geri dönüş bekliyor. Arjantinli oyuncuya senelik 2.5 milyon Euro önerilirken, yıldız futbolcu halen bir dönüş yapmadı.

NET KARARINI VERMEDİ

Bu süre içerisinde İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Lazio ile temas halinde olan 29 yaşındaki oyuncu, geleceği ile ilgili olarak henüz net bir karar vermedi.

CİMBOM BEKLEMEYECEK!

Hâl böyle olunca Şampiyonlar Ligi ön elemeleri oynayacak olan Cim Bom, Paredes için daha fazla beklememe kararı aldı. Özellikle yıldız oyuncunun, bir türlü dönüş yapmaması ve kararsız kalması konusunda yönetim mecburen geri adım atmak zorunda kaldı.

ROTA İNGİLTERE! FRED PAZARLIĞI BAŞLADI

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Leandro Paredes’ten istediği yanıtı alamayan Aslan, rotasını Ada’ya çevirdi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın yıldızı Fred ile temas kuran Cim Bom, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için pazarlıklara başladı.

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TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Kırmızı Şeytanlar, ilk etapta 9 milyon Euro’ya yakın bir bonservis bedeli talep ederken, Cim Bom ise 6 milyon Euro önermişti. Ancak Paredes transferinin çıkmaza girmesi konusunda Brezilyalı’yı mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılılar, teklifini 7 milyon Euro’ya çıkarttı. Manchester temsilcisi ile bir yıllık kontratı kalan tecrübeli futbolcudan gelecek yanıt için beklemeye geçildi.