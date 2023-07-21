×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'dan son dakika Leandro Paredes kararı | Transfer Haberleri

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Paredes#Galatasaray Transfer Haberleri
Galatasaraydan son dakika Leandro Paredes kararı | Transfer Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 08:49

Leandro Paredes’ten geri dönüş bekleyen Galatasaray, transfer planını değiştirdi. Arjantinli yıldızı daha fazla beklememe kararı alan Cimbom, Brezilyalı yıldız için sunduğu teklifi yükseltti.

Haberin Devamı

Galatasaray, orta saha için uzun bir süredir Fransa Ligue 1 takımlarından PSG’nin giyen Leandro Paredes’ten geri dönüş bekliyor. Arjantinli oyuncuya senelik 2.5 milyon Euro önerilirken, yıldız futbolcu halen bir dönüş yapmadı.

NET KARARINI VERMEDİ

Bu süre içerisinde İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Lazio ile temas halinde olan 29 yaşındaki oyuncu, geleceği ile ilgili olarak henüz net bir karar vermedi.

CİMBOM BEKLEMEYECEK!

Hâl böyle olunca Şampiyonlar Ligi ön elemeleri oynayacak olan Cim Bom, Paredes için daha fazla beklememe kararı aldı. Özellikle yıldız oyuncunun, bir türlü dönüş yapmaması ve kararsız kalması konusunda yönetim mecburen geri adım atmak zorunda kaldı.

ROTA İNGİLTERE! FRED PAZARLIĞI BAŞLADI

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Leandro Paredes’ten istediği yanıtı alamayan Aslan, rotasını Ada’ya çevirdi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United’ın yıldızı Fred ile temas kuran Cim Bom, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu için pazarlıklara başladı.

Haberin Devamı

TEKLİF YÜKSELTİLDİ

Kırmızı Şeytanlar, ilk etapta 9 milyon Euro’ya yakın bir bonservis bedeli talep ederken, Cim Bom ise 6 milyon Euro önermişti. Ancak Paredes transferinin çıkmaza girmesi konusunda Brezilyalı’yı mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı Kırmızılılar, teklifini 7 milyon Euro’ya çıkarttı. Manchester temsilcisi ile bir yıllık kontratı kalan tecrübeli futbolcudan gelecek yanıt için beklemeye geçildi.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Erden Timurun Teklif geldi dediği 8 futbolcuGalatasaray'da Erden Timur'un 'Teklif geldi' dediği 8 futbolcuHaberi Görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Paredes#Galatasaray Transfer Haberleri