Galatasaray'da Erden Timur'un 'Teklif geldi' dediği 8 futbolcu

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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Avrupa’da başarıyı hedefledikleri için kadroyu olabildiğince muhafaza etmek istediklerini söyledi.

Özellikle Boey ve Nelsson’un satılacağı iddiasının çok konuşulduğuna dikkat çeken Timur, “Galatasaray’ın oyuncu satacak durumu yok. Mevcut oyuncularımız dan 8’ine önemli teklifler var. Fakat amacımız Şampiyonlar Ligi. Avrupa’da futbol anlamında 10 büyük takımdan biri olmak istiyoruz” dedi.

Timur’un bu açıklamasının ardından, Avrupa’dan teklif alan Galatasaraylı futbolcuların hangileri olduğunu araştırdık. İşte o isimler:

Victor Nelsson: Tottenham. Teklif: Bonuslarla 22 milyon Euro. İstenen: Bonussuz 25 milyon Euro

Sacha Boey: Arsenal, Brighton. Teklif: 14 milyon Euro. İstenen: 20 milyon Euro

Barış Alper: Lazio

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Yunus Akgün: Nantes, Bordeaux. Teklif: 7 milyon Euro. İstenen: 10 milyon Euro

Lucas Torreira: Lazio. Teklif: 12 milyon Euro

Nicolo Zaniolo: Juventus. Teklif: 22 milyon Euro. İstenen: 35 milyon Euro.

Abdülkerim Bardakçı: Zenit, CSKA Moskova. Teklif: 5 milyon Euro.

Dries Mertens: Suudi Arabistan’dan 2 kulüp. Teklif: 10 milyon Euro

MATHIAS ROSS, HOLLANDA YOLUNDA

Hollanda medyasından Voetbal İnternational’da yer alan habere göre Hollanda 1. Lig ekibi NEC Nijmegen, Mathias Ross’u transfer etmek için Galatasaray’la görüşmelere başladı. NEC yöneticilerinin Danimarkalı stoperi satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istediği bildirildi.

DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ

"Transferde kur değişimleri bizi ciddi şekilde etkiliyor. Bundan dolayı sponsorluk çalışmaları çok önemli. Bu sene bunun farkındayız ve sponsorluk görüşmelerine çok önem veriyoruz. Bunun devamı gelecek. Çok sayıda sponsorla daha imza atacağız. 40-50 Milyon dolar sponsorluk geliri sağlamak istiyoruz. Bugüne kadar bunun %50'sini geçtik. Çok önemli projelerimiz var. Galatasaray, Türkiye'deki en büyük sponsorluk anlaşmasını yapacak. Yakında göreceksiniz. Açıklamaya korkuyoruz. Her transferimiz taklit edildiği gibi, her projemiz de taklit ediliyor. Sataşmalar oluyor."

FENERBAHÇE'YE TEPKİ: 20 SENEDİR NEREDEYDİNİZ?

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"1959 öncesi şampiyonluklar için kurulun komisyon hakkında söyleyecek bir şey yok. İflas eden tüccar, eski defterleri karıştırır ve eski alacağı var mı diye bakar... Son derece benzeşiyor. Olay çok net ve tartışmaya kapalı. 1959'dan itibaren deplasmanlı Türkiye Şampiyonası başlamış. 2001-2002'de '5 şampiyonluğa 1 yıldız' kararını TFF almış. Kurumlarda süreklilik esastır. Bu kararı Galatasaray değil, TFF aldı. Beşiktaş'ın iki sezonla ilgili başvurusu olmuş, iki şampiyonluk hakkı verilmiş. Kararlar verilmiş. 20 sene sonra bazı arkadaşların aklına bu geliyor! 20 senedir neredeydiniz? Kimse bu kararı değiştirme işien girmesin. TFF'nin kararı hukuksuz ve kendini inkar eden bir karar. Konuyla ilgili Tahkim'e gideceğiz. Bazı arkadaşlar futbolu saha dışına çıkarmakta son derece mahirler. M.Ö kaç şampiyonluk vardı? Türk futboluna 5 kuruşluk fayda getirmeyecek konuyu, gündeme koyduk. 3-5 sene de bunu tartışırız. Finansal krizi, Türk futbolundaki başarısızlıkları konuşan yok. Nedir? M.Ö şampiyonluklarım nerede?"

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Erden Timur'DAN MAURO ICARDI VE BAKAMBU AÇIKLAMASI

"Hedefimiz, Avrupa'da ilk 10 takım arasına girmek. Kısa vadeli hedefimiz ise Avrupa şampiyonu olmak.Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Cedric Bakambu için bir şey diyebilmem mümkün değil. İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı. Sponsorluk gelirlerinde 50 Milyon doların üzerine çıkacağız."

BOEY VE NELSSON SATILACAK MI?

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"Sacha Boey ve Victor Nelsson'un satılması konuşuldu. Mustafa Muhammed vardı, kullanıldı. Genç oyuncuları düşünüyoruz. Galatasaray'ın oyuncu satacak şeyi yok. Mevcut oyuncularımızdan 8 tanesine önemli teklifler var. Fakat amacımız Şampiyonlar Ligi. Şu dönemde Avrupa'da da transfer kısmı çok belirsiz. Kimse oyuncu satmıyor. Fiyat dengesizliği nedeniyle oyuncularını tutmak istiyorlar. Biz de kadromuzu değiştireceğiz. Ya kullanmadığınız oyuncuyu satarsınız ve para kazanırsınız. Ya da kullandığınız oyuncuyu FFP'den satarsınız ya da gitmek istiyordur."

"OYUNCULARIMIZ ŞU AN GİTMEK İSTEMİYOR"

"Bu iki oyuncunun kalmasını istiyoruz. Satmak istemiyoruz. Oyuncuların da kararı bu yönde olduğu vakit, tutma yönünde olacağız. Diğer oyunculardan da belli gelirler elde edilecektir. Sponsor gelirlerine yüklenme amacımız, FFP sorunu yaşamamak. Oyuncularımız şu an gitmek istemiyor. Bundan sonra akılları karışır mı? Bunu sadece iki oyuncu için söylemiyorum, tüm oyuncular için söylüyorum."

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"TALISCA İLE İLGİMİZ YOK"

"Talisca ve Dominguez için şu an transfer ilgimiz yok. Biz de muhabirlerden öğrendik ilgimizin olduğunu ama şu an yok. Talisca'nın maaşı 10 milyon euro. Daha düşük maaş bütçesiyle olmasını isterdik ama şu anda böyle bir durum yok."

SZYMANSKI'Yİ 15 KERE ARADI MI?

"Sebastian Szymanski için 15 kere aradığım yazıldı. Benim mesajlarım var, "Biz bu rakamlara çıkamayız' demişim. Menajeri de bu asılsız iddialar yüzünden açıklama yapmak durumunda kaldı. Bazen Galatasaray'a yazılan oyunculara bakıyorum... Hangi takıma gidecekse, onlar yazdırıyor. Bunu belli etmeden yapsınlar. Kulüpler bilerek yapıyordur demiyorum. Sosyal medyada mutlaka birileri bir şeyleri planlı yapıyor. Kulüplerle ilgisi vardır demiyorum."