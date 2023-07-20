Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşımlar

Haberin Devamı

Galatasaray taraftarı, Mauro Icardi transferinden gelecek iyi haberleri bekliyor.

Geçen hafta taraflar arasında anlaşma sağlandığı yönünde haberler çıkmış ancak Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sağlık problemi sebebiyle süreç askıya alınmıştı.

ERDEN TİMUR'DAN MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

Bugün(Perşembe) yapılan sponsorluk töreninde açıklamalarda bulunan ERden Timur, Icardi'yle ilgili şunları söylemişti:

"Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı."

WANDA NARA'NIN PAYLAŞIMLARI TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

Nara'nın paylaşımlarında çocuklarıyla oyun oynayan Icardi'nin Galatasaray tişörtü giymesi dikkat çekti.

Haberin Devamı