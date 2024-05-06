Galatasaray'dan Sivasspor karşısında penaltı beklentisi ve gol iptali tepkisi! Eski hakemler ne dedi? 'Tartışılmaz! Bu çok açık...'

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.

Eski hakemler, Arda Kardeşler'in yönettiği maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

GALATASARAY'IN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Fırat Aydınus: Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda Icardi’nin sağ ayağına yapılan temastan ziyade İbrahim'in arkadan gelerek Icardi'nin şut atacağı sol ayağının önüne kendi ayağını koyduğu için bu pozisyon penaltı.

Deniz Çoban: Futbol oyun kurallarına göre kimin kontrolünde? Bu top, Icardi'ye daha yakın. Yerden süzülerek geliyor ve Icardi'nin kontrolünde. Icardi de o topa göre kendini ayarlamış, destek ayağını koymuş ve diğer ayağını da topa vuracak şekilde savurmuş. Önündeki savunmacı, şut atacağını düşünerek önüne blok koymaya çalışıyor. Arkadan gelen savunmacı ise top onu uzak olduğu için, top onun kontrolünde olmayı bırakın topla oynama şansı da olmadığı için bir tane metot deniyor. Icardi'nin artık topa doğru savurduğu ayağı durdurmak maksadıyla savrulan ayağın önüne ayağını uzatıyor ve Icardi'nin savurduğu ayak da ona çarpıyor. Icardi'nin savurduğu ayak da ona çarpıyor ve iki ayağının arasına sıkışarak Icardi yere düşüyor. Benim açımdan bu; tartışmasız, çok açık bir penaltı. Yanlış bir karar olmuş.

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Bülent Yıldırım: Pozisyon, bence de penaltı. Video hakem niye müdahale etmez ona da bir açıklık getirelim. Açık ve bariz bir müdahale olmadığı sürece hakemin görüp 'hayır' dediği ki aynı esnada 'hayır hayır' dediğini göreceğimiz bir müdahalede... Sağ ayakla yaptığı müdahale de küçük bir kontak olunca hakem de buna devam dediği anda bunun aksini ispat edecek, böyle çok büyük, yumruk yemiş gibi gösterecek bir delil olması lazım. Bu olmadığı için de Simone, burada müdahalede bulunmuyor. Hakem tekniği açısından sahada verilmesi gereken bir penaltı kararı olduğunu düşünüyorum.

Bahattin Duran: Geliyor, İbrahim'in ayağıyla Icardi'nin sağ ayağı buluşuyor fakat şimdi burada İbrahim, risk aldı mı? Aldı. O ayağını öyle uzattıktan sonra Icardi, tam topa vurmaya hazırlanırken ayağını soktu, topla oynadı diyelim tamam. Topla oynayamadığında Icardi'nin sol ayağıyla topa vurmasını engellemenin de karşılığı... O yüzden bende penaltı. Sağ ayaktaki darbe, yetersiz olduğu için ben de VAR'ın müdahale etmemesini anlıyorum. Yani topa vurdurmamış. İbrahim, risk almış. Topa vursaydı bunları konuşmuyor olacaktık. VAR müdahalesinin olmamasını da anladık.

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GALATASARAY'IN GOLÜNÜN İPTAL EDİLMESİ DOĞRU MU?

Fırat Aydınus: Galatasaray'ın Icardi ile bulduğu ancak kaleciye faul sebebiyle iptal edilen golünde Ali Şaşal topa hakim oluyor ancak ardından topu kendine çekmeye çalışırken eliyle top arasındaki bağlantı bir anlık kopuyor ve Icardi tam o sırada müdahale ediyor dolayısıyla bu gol nizami.

Bülent Yıldırım: Bütün açılardan aynı sahne. Topu, tuttu kontrol etti önce. Sonra kendine doğru çekip bloklamaya çalıştığı esnada parmağıyla çektiği esnada topla kalecinin eldiveninin teması kalmadığı esnada şurada çaldırdı. Özet; bu pozisyon gol. Sahada tespiti çok zor. Ben, faul olmadığı fikrindeyim. Video hakem tekniği açısından ikinci bir soru şimdi akla gelecek. Şimdi değişik açılardan incelediğiniz zaman hakeme bunu kanıt olarak hakeme gösterebileceğiniz netlikte bir sahne var mı yok mu onu da birlikte değerlendirelim. Benim kararım gol.

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Deniz Çoban: Şimdi teknoloji, ofsayt için kullanılıyor. Böyle milimetrik ofsaytları bile teknoloji çözüp... Futbolda bu iş yani futbolun mantığında bu yok ama madem bu teknoloji bunu ölçüyor atılan çok harika goller iptal ediliyor ya da verilmemiş goller veriliyor orada teknoloji işin içine girdiği zaman bu bu deniliyorsa burada da o 1 santimetrelik boşluğu gördüğü zaman video hakemin müdahale etmesi gerektiği fikrindeyim.

Bahattin Duran: Tamam ama biraz Bülent hocam, 'Bunu sahada görmek ve çözmek çok zor' dedi. Bence çok zor değil. Bence imkansız. Buna faul vermeyecek hakem... Ben bilmiyorum hocam. Topa dokundu mu dokunmadı mı, parmağı değdi mi değmedi mi onu tartışıyoruz.

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