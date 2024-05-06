Galatasaray-Sivasspor maçı sonrası flaş yorum: '6-1'lik galibiyetin sebebi ve şampiyonluk yarışındaki fark...'

Haberin Devamı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 6-1'lik skorla kazandı.

Okan Buruk'un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 11 ve 60'da Hakim Ziyech, 59 ve 85'te Mauro Icardi, 38 ve 73'te Mertens atttı.

Galatasaray, bu galibiyetle ligde art arda 16. galibiyetini aldı ve kendisine ait rekoru devam ettirdi.

SPOR YAZARLARI NE DEDİ?

Hürriyet yazarlarından Güntekin Onay ve Uğur Meleke, Galatasaray'ın 6-1 kazandığı mücadeleyi değerlendirdi.

GÜNTEKİN ONAY: GALATASARAY'DAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Galatasaraylı futbolcular oynarken, tribündekiler ve ekran başındakiler de izlerken keyif aldılar. 90 dakikanın her anında oyunu kontrol eden rakip ceza alanında çoğalan sarı kırmızılarda Mauro İcardi, o kadar zekice koşular ile arkadaşlarına alanlar yaratıyor ki Hakim Ziyech ve Dries Mertens’in attığı ilk 2 gol böyle geldi.

Haberin Devamı

iCARDi TOPA DAHi TEMAS ETMEDEN iLK 2 GOLÜN HAZIRLAYICASI OLDU

Mauro İcardi topa dahi temas etmeden 2 golün hazırlayısı oldu Barış Alper Yılmaz’ın taşıdığı toplarda... 1-0’ı buldu, 2’yi aradı. 2-1’e yakalandı hemen cevap verdi. 3-1’den sonra daha da vites yükseltip iştahla Sivasspor’un üzerine gitmeye devam etti. 4, 5, 6 ve kaçan 7’inci gol fırsatları. Harika bir Mauro İcardi, kalitesi ve tecrübesiyle son haftalar yaklaştıkça ritm yükselten bir Dries Mertens; her geçen gün fizik gücüne ve temposuna kalite de katan Barış Alper Yılmaz. Orta alanda kusursuz oynayan Lucas Torreira ve Kerem Demirbay.

ZiYECH’iN DEVREYE GiRMESiYLE DAHA KOLAY SONUCA GiDiYOR

16 maç üstüste kazanan, rekorlar kıran bu takım nasıl maç kaybedecek ki? Bu kadar kaliteli bir oyuncu grubunun bu kazanma arzusu ile puan kaybetmesi çok zor. Kalitenin ötesinde sahayı çok iyi parselleyen, alan daraltıp güçlü pres yapan Okan Buruk’un Galatasaray’ının saha içi organizasyonu da en üst seviyede.

Son haftalarda ayrıca altı çizilmesi gereken bir husus daha var... Hakim Ziyech’in de devreye girmesi ve çok top kaybı yapan Kerem Aktürkoğlu’nun yedek kalmasıyla Galatasaray daha kolay sonuca gidiyor.

Haberin Devamı

UĞUR MELEKE: TİPİK BİR İNTJ OLARAK ICARDI

Dün bir makale okudum BBC’de... Manchester City’nin sezonun kritik günleri geldiğinde nasıl soğukkanlı kaldığını ve ilkbaharları ne kadar iyi oynadığını anlatıyordu özetle. Guardiola’nın talebeleri ligde bu sezon 20 maçtır yenilmiyorlar, şampiyonluğa 3 galibiyet mesafedeler. Geçen sezon sonu da 16 maçlık bir seriyle geçmişlerdi Arsenal’ı... Real Madrid’de de benzer bir karakter var. Winner (kazanan) karakter diyebilirsiniz buna. Ben “yüksek stres düşük nabız” takımları olarak adlandırıyorum bunları. Stres yükseldiğinde sakin kalan kulüpler bunlar.

Haberin Devamı

BÜYÜK TAKIM DAVRANIŞI

İşte aynen City ve Real gibi, Galatasaray’ın da böyle stres yükseldiğinde nabzı düşen bir karakteri var. Ben 44 yaşındayım, yaşımın yettiği kadarıyla 30 senedir bu karaktere sahip bence Galatasaray. Nisan-Mayıs’ta büyük takım davranışı gösteriyorlar. Dizleri titremiyor. Dün de ligde dört büyüklerin hepsini durduran, Fenerbahçe-Galatasaray’ın ikisine birden çelme takan tek takım olan Sivas’a karşı hiç titremedi ayaklar.

ARADI, TARADI, GOLLERi BULDU

15 gün önce Fenerbahçe de oynamıştı Sivas’la. Onlar da 1-0 öne geçmişti ama koruyamamışlardı o tek farkı. Galatasaray dün 1-0 öne geçince, sanki gol olmamışçasına devam etti baskıya. Ve ikiyi buldu geç olmadan. Skor 2-1’e geldiğinde de durum benzerdi, Galatasaray aradı, taradı, buldu dört golü kısa sürede.

Haberin Devamı

DÜŞÜNCE HIZIYLA FARK YARATIYOR

Tabii ki Galatasaray’ın iki aydır hemen her rakibine üçer beşer atmasında nisan gelince şampiyonluk modunu açan İcardi’nin başrolde olduğunu belirtmek gerek. Dün birinci golde stoperleri sırtlayan bir boş koşusu var. İkide topun üstünden atlıyor. Üçüncü golü kendisi atıyor, dörtte Torreira ile atağı başlatıyor. Beşincinin asistini yapıyor. Altıncıyı da yine o atıyor. Bence “İNTJ” denilen karakter türü var İcardi’de. Yani “içedönük, sezgisel, düşünen, yargılayan”.

Sahayı şahane okuyor, her aksiyonu yarım saniye önceden seziyor ve çok çabuk bir futbolcu olmamasına rağmen düşünce hızıyla yaratıyor farkı.

Daha önce de söylemiştim: Eğer Galatasaray’la kontratını tamamlarsa, Hagi ve Alex gibi bir Süper Lig efsanesi statüsüne erişecek bence Icardi.

Haberin Devamı