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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'ndan 'evlilik' tepkisi: Saçma sapan haberler yapıyorsunuz

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Süper Lig
Galatasarayda Kerem Aktürkoğlundan evlilik tepkisi: Saçma sapan haberler yapıyorsunuz
Gamze TÜRK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 22:39

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Sivasspor'u mağlup ettikleri maçın ardından hakkında çıkan evlilik iddialarına sert bir şekilde tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 6 golle geçen Galatasaray'da yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, hafta içinde hakkında çıkan iddialara ilişkin basın mensuplarına tepki gösterdi.

Hafta içinde çıkan haberlerde Kerem Aktürkoğlu'nun bu yaz dünya evine gireceği iddia edilirken oyuncudan sert bir dille yalanlama geldi.

"SAÇMA SAPAN HABERLER..."

Sivasspor maçı sonrası stat çıkışında bekleyen bazı basın mensuplarına yönelen Kerem Aktürkoğlu, evlilik haberlerine çıkışarak "Saçma sapan haberler yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

KEREM ÇOK ÖFKELENDİ

Hakkındaki haberlere tepki gösteren Kerem Aktürkoğlu'nun çok sinirli olduğu gözlemlendi.

ERDEN TİMUR'UN 'AİLE BAKANI' YANITI

Geçtiğimiz günlerde bir röportaj veren Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, "Başbakan olsaydınız Galatasaray’ın kabinesi nasıl olurdu?" diye sorulurken Timur ise "aile bakanı" olarak Kerem Aktürkoğlu cevabını vermişti.

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Timur’un "Aile bakanı Muslera ama inşallah Kerem Aktürkoğlu’nu da ileride aile bakanı yaparız" sözleri evlilik iddiasını gündeme getirmişti.

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#Galatasaray#Kerem Aktürkoğlu#Süper Lig

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