Galatasaray’dan Mauro Icardi’ye görülmemiş jest! Gol atınca tüm taraftarlar o şarkıyı söyleyecek

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Galatasaray Kulübü, son haftalarda attığı ve attırdığı gollerle takımın zirveye yerleşmesinde büyük pay sahibi olan Mauro İcardi’ye unutamayacağı bir jest yaptı...

SiMGE iLE ÖZDEŞLEŞTi

Arjantinli yıldızın önceki gün Antalyaspor karşısında attığı golden sonra Nef Stadı’nın hoparlörlerinden çalınan ‘Aşkın Olayım’ adlı şarkı bundan böyle İcardi’ye özel olacak. Dünyaca ünlü futbolcunun Nef Stadı’nda atacağı tüm gollerden sonra bu şarkı çalınacak. Sarı kırmızılı yönetim, şarkıcı Simge’nin yorumuyla büyük beğeni kazanan şarkının söz ve müziğinin sahibi olan Onurr’dan konuyla ilgili olarak özel izin aldı.

ÖZEL UÇAKLA YURT DIŞINA

Bu arada Mauro İcardi, teknik direktör Okan Buruk’un Antalyaspor maçı sonrası verdiği 2.5 günlük izni yurt dışında değerlendirmeyi tercih etti. İcardi, karşılaşmanın hemen ardından havaalanına giderek özel uçakla İstanbul’dan ayrıldı.

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‘AŞKIN OLAYIM’IN SÖZLERi

İnsan yalnız doğar da yalnız ölmezmiş, n’aber?

Bizden uzak olsun keder

Sormana hiç gerek yok, yanmışım, tarifi zor Söylerim günde bin kere

Yüzün gülünce güneş doğar ya

Gözlerimi kısarım, güller açar bir anda

İşte seninle bir ömür böyle Güller, güneşler dolup ellerimizde

Söylenmedi hiç

Sana layık düşler benden önce

Tutsak yüreğim

Biliyorsun sen de ince ince

Yangın yeri hep

Buralar sayende, yok şikâyet

Gel bir sarayım

Aşkın olayım

NELSSON’DAN iYi HABER

G.Saray’da önceki gün Antalya maçının son anlarında ayak parmağından sakatlanan Nelsson’un durumunda endişe edecek bir şey olmadığı, cumartesi Giresun karşısında oynayabileceği bildirildi. Sarı kart cezalısı olan Abdülkerim’in yerine ise Giresun’da Emin forma giyecek.