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Galatasaray'dan Mauro Icardi için transfer açıklaması! Süper Kupa ertelenecek mi?

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#Galatasaray#Mauro Icardı#Fenerbahçe
Galatasaraydan Mauro Icardi için transfer açıklaması Süper Kupa ertelenecek mi
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 19:03

Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, takımın gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı; kulübün gündemi, Süper Kupa tarihi ve Mauro Icardi hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin konuştu.

7 Nisan'da Fenerbahçe ile Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçının ertelenmesine dair söylentileri yorumlayan Nihat Kırmızı, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a erteleme talebi gelmedi, bir görüş yok, eğer gelirse yönetim kurulumuz ve başkanımız bunu değerlendirilir. Böyle bir talep gelirse bir karar alınır. Ama şu anda bir talep yok. Belirlenen takvime göre motivasyonumuzu yapıyoruz. Eğer talep gelirse başkanımız yanıt verir. Fenerbahçe'nin Avrupa kupası maçları ve son zamanlarda yaşanan olaylar belki de ciddi şekilde ertelemeye teşvik edebilir ama bana göre bu takvim doğru bir takvim. Bu takvimle yola devam etmeliyiz bana göre. Talep gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. Belki hiç gelmez talep" dedi.

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Transfer söylentileri hakkında konuşan Nihat Kırmızı, "8 haftamız kaldı, Icardi de tüm oyuncularımız gibi çok önemli bir oyuncumuz. Kendisi burada ve Galatasaray'da çok mutlu. Sosyal medyada da paylaşıyor bunu. Futbolda dün, bugün ve yarın yoktur, her şey olabilir. Ama Icardi dahil tüm oyuncularımızla transferle ilgili bir şey konuşmuyoruz. Süper Kupa maçı dahil son 9 maçımız kaldı. Kimsenin transferle kafasını karıştırmak istemiyoruz" açıklamasını yaptı.

Bu sezon Galatasaray'da 38 maçta forma giyen Arjantinli yıldız, 23 gol atarken 11 de asist yaptı. 31 yaşındaki golcü, Milan'la anılmaya başladı.

 

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#Galatasaray#Mauro Icardı#Fenerbahçe

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