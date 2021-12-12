Galatasaray'dan Marcao ve Cicaldau açıklaması! Sivasspor maçında...

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Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 4 maçta 3 puan alamadı.

Yarın Sivas deplasmanında zorlu bir mücadeleye çıkacak olan sarı-kırmızılılarda Marcao ve Cicaldau maç kadrosuna dahil edildi.

BOEY YOK, MARCAO ŞÜPHELİ

Sarı-kırmızılılar, Sivasspor maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmanın ana bölümünde Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Günü tedaviyle geçiren Marcao Teixeira'nın müsabakada forma giyip giymeyeceği ile ilgili karar, Sivas'ta yapılacak son değerlendirmelerin ardından verilecek.

Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

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Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

LAZIO MAÇINDA 90 DAKİKA OYNADI



Lazio karşılaşmasında ısınma bölümünde sol kasık adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Brezilyalı futbolcu Marcao, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı.

Müsabakanın ardından tedavisine başlanan Marcao’nun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek.