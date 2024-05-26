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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş göndermesi

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig
Galatasaraydan Fenerbahçeye Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş göndermesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 21:58

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray konuk olduğu Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaşırken maç sonu ezeli rakip Fenerbahçe'ye art arda göndermeler yapıldı.

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Süper Lig'in 38. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek 24. şampiyonluğuna ulaştı.

Galatasaraylı futbolcular maç sonu giydikleri tişörtlerle ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Sarı kırmızılıların giydiği tişörtte 'İyiler sonunda mutlaka ka24nır!' yazılı tişörtlerini giydi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan ve bir animasyona yer veren Galatasaray, Fenerbahçeli futbolcuların kupasız kutlama yaptığı bir videoya yer verdi. 

Bir paylaşım daha yapan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin derbi galibiyeti sonrası attığı tweeti alıntılayıp "Ligde bilmem kaç yıldır şampiyon olamıyskdokadoskodkaosdkaofjgdjıasjıKasdkjsadOasdkjsadÇ

aksdjkaskdjsakdjasdkadMasdHadgsfYaksdjsakdjsad" sözleriyle Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş göndermesi yaptı.

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Daha sonra Fenerbahçe'nin 'Sizinle gurur duyuyoruz' paylaşımına şampiyonluk göndermesi yapan Galatasaray, devamında Hababam Sınıfı paylaşımı yaptı ve şampiyonluk sayılarının altını çizdi.

Galatasaraydan Fenerbahçeye Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş göndermesi

Galatasaraydan Fenerbahçeye Ali Koç ve Mert Hakan Yandaş göndermesi

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Süper Lig

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