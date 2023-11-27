Galatasaray'dan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçı sonrası toplantı kararı!

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Süper Lig'in 13. haftasında heyecan dün oynanan maçlarla devam etti.

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği maçın ardından flaş bir karar aldı.

Yayıncı kuruluşun haberine göre sarı-kırmızılı yönetim hakem kararlarıyla ilgili bugün saat 13.00'te olağanüstü toplantı yapacak.

Toplantının ana maddeleri Fenerbahçe - Karagümrük maçında hakem kararları; Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki açıklamaları olacak.

Öte yandan Galatasaray Yönetimi, toplantının ardından yazılı açıklama yapacak.