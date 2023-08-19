Son Dakika: Galatasaray'dan Dominguez için yeni teklif! Net 10 milyon euro, F.Bahçe'nin listesindeydi

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Yeni sezonda hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde başarı isteyen Galatasaray orta sahaya yapılacak takviye konusunda vites yükseltti.

Kadrosunu Wilfried Zaha, Tete, Cedric Bakambu, Angelino, Halil Dervişoğlu ve Günay Güvenç ile güçlendiren; kiralık olarak forma giyen Mauro İcardi ve Kaan Ayhan’ın da bonservislerini alan sarı kırmızılıların orta saha için gündeminin ilk sırasında Nicolas Dominguez var. Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’nin de listesinde yer alan Arjantinli orta saha için ikinci kez Bologna'nın kapısını çalacak.

ORTADAKİ SIKINTI, ÇALIŞMALARI HIZLANDIRDI

Sarı kırmızı yönetim ilk olarak Serie A ekibine 3 milyon Euro kiralama önerisiyle birlikte 7 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonunu kapsayan toplamda 10 milyon Euro’luk bir paket sundu. Ancak Bologna, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın dışında birçok talibi bulunan 25 yaşındaki orta saha için sarı kırmızılıların yaptığı bu teklifi reddetti.

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Yaşanan bu gelişmelerin ardından Galatasaray transferde strateji değiştirmeye karar verdi. Bunun en önemli nedeni ise sezonun açılışında oynanan maçlarda orta sahada yaşanan eksikliğin net olarak görülmesi ve bu bölgeye acilen oyuncu alınmak istenmesi.

ICARDI ONAYLI

Lucas Torreira’nın yanı sıra takımın Arjantinli yıldızı İcardi, vatandaşı Dominguez’in takıma önemli katkı sağlayacağını ifade ederken Cimbom şimdi Bologna’ya 10 milyon Euro’luk bir öneride bulunacak. Vade ya da opsiyon olmadan net 10 milyon Euro’yu gözden çıkaran sarı kırmızılıların tek şartı parayı sezon sonunda ödemek.

BONSERVİSİ SEZON SONU ÖDEMEK İSTİYOR

Çizme ekibinin bu öneriye ne yanıt vereceği merakla beklenirken top kapma, hava topu, ara pas verme ve defansif katkı yönü kuvvetli olan Dominguez geçen sezon Bologna’da 34 resmi maça çıkarken 3 gol attı, 2 de asist katkısında bulundu.