Galatasaray'dan 25 yıl sonra bir ilk! Denizlispor maçında...
Galatasaray, Süper Lig'de Kasım 1996 bu yana ilk kez üst üste iki iç saha maçını altışar gol atarak kazandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u 6-1 mağlup etti ve üst üste iki iç saha maçında rakiplerine altışar gol atmayı başardı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Kasım 1996 bu yana ilk kez üst üste iki iç saha maçını altışar gol atarak kazandı.
Galatasaray, iç sahada oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etmişti.
EN GOLCÜ YOUNES BELHANDA
Denizlispor karşısında bu sezonki 6. golünü kaydeden Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezonu geçiriyor.
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