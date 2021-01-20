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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 21:02 | Son Güncelleme:

Galatasaray'dan 25 yıl sonra bir ilk! Denizlispor maçında...

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Galatasaray, Süper Lig'de Kasım 1996 bu yana ilk kez üst üste iki iç saha maçını altışar gol atarak kazandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u 6-1 mağlup etti ve üst üste iki iç saha maçında rakiplerine altışar gol atmayı başardı.

Galatasaray-Denizlispor maçına damga vuran olay Fernando Muslera ve Feghouli...
Galatasaray-Denizlispor maçına damga vuran olay! Fernando Muslera ve Feghouli...

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Kasım 1996 bu yana ilk kez üst üste iki iç saha maçını altışar gol atarak kazandı.

Galatasaray, iç sahada oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etmişti.

EN GOLCÜ YOUNES BELHANDA

Denizlispor karşısında bu sezonki 6. golünü kaydeden Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezonu geçiriyor.

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