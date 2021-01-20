Galatasaray'dan 25 yıl sonra bir ilk! Denizlispor maçında...

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor'u 6-1 mağlup etti ve üst üste iki iç saha maçında rakiplerine altışar gol atmayı başardı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de Kasım 1996 bu yana ilk kez üst üste iki iç saha maçını altışar gol atarak kazandı.

Galatasaray, iç sahada oynadığı maçta Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup etmişti.

EN GOLCÜ YOUNES BELHANDA

Denizlispor karşısında bu sezonki 6. golünü kaydeden Younes Belhanda, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı sezonu geçiriyor.