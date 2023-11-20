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Galatasaray'dan 25 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşması! KAP'a bildirildi

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#Galatasaray#Sponsor#Puma
Galatasaraydan 25 milyon Euroluk sponsorluk anlaşması KAPa bildirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2023 20:18

Galatasaray Kulübü, Puma ile 5 yıllık sponsorluk sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

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Galatasaray, Puma ile 2024-2025 sezonunun başından itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi AŞ (Puma) arasında, 2024/2025 Futbol Sezonunun başlayacağı tarih olan 01.07.2024 Tarihinden itibaren başlayacak ve 2028/2029 Futbol sezonunun sona erme tarihi olan 30.06.2029 tarihinde sona erecek ve 5 (beş) futbol sezonu için geçerli olacak bir Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi akdedilmiştir.

Puma, işbu Sponsorluk ve Lisans Sözleşmesi kapsamında Şirketimize toplamda net 25.000.000 EURO tutarında bir sabit ödeme, sportif başarıya dayalı oluşturulmuş olan prim ve ödül sistemine uygun olarak prim ödemesi ve bunların dışında ayrıca Puma tarafından satışı yapılacak olan Şirketimiz Lisanslı ürünleri üzerinden hesaplanacak tutarda telif ödemesi yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

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#Galatasaray#Sponsor#Puma

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