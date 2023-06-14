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Galatasaray'da Zaniolo için transfer ateşi yandı! "Monchi harekete geçti, Juventus'a 'Evet' dedi"

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#Transfer#Zaniolo#Galatasaray
Galatasarayda Zaniolo için transfer ateşi yandı Monchi harekete geçti, Juventusa Evet dedi
Fatih Gider
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2023 20:27

Galatasaray'ın İtalyan yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Premier Lig ekibinin istediği Zaniolo için İtalya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.

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Galatasaray'ın ara transfer döneminde 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için transfer haberleri çıkmaya devam ediyor.

Galatasaray'a ilk geldiğinde yaz transfer döneminde 30-35 milyon euro bonservis karşılığı takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Zaniolo, Sarı-kırmızılı formayla ligin ikinci yarısında 10 maça çıkıp 5 gol kaydetti. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisinde attığı goller ve performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

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MİLLİ DAVET ALDI

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'daki performansının ödülü olarak UEFA Uluslar Ligi finallerinde mücadele edecek olan İtalya'nın kadrosuna davet edildi.

Zaniolo'lu İtalya, Mancini önderliğinde UEFA Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşılaşacak.

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MONCHI, ASTON VILLA'YA GÖTÜRMEK İSTİYOR

Uzun yıllardır Sevilla'da görev yapan transferin ünlü ismi Monchi, Premier Lig ekibi Aston Villa'da sportif direktörlük görevine başlayabilir. Bu adımın gerçekleşmesi halinde Monchi'nin ilk transfer hedefinin Zaniolo olacağı, İtalyan basınındaki haberlerde yer aldı.

Aston Villa'nın Monchi'yi kısa süre içersinde açıklaması bekleniyor.

JUVENTUS'TAN 25 MİLYON EURO! ZANIOLO 'EVET' DEDİ

Zaniolo ile ilgili bir diğer flaş haber ise La Repubblica kaynaklı yayınlandı. Haberde Juventus'un Zaniolo'yu transfer için ikna ettiği ifade edildi.

35 milyon euro serbest kalma bedelini ödemeye sıcak bakmayan Juventus'un Zaniolo için Galatasareay'a 25 milyon euroya kadar varabilecek bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

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#Transfer#Zaniolo#Galatasaray

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