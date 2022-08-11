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Galatasaray'da Yunus Akgün'e 13 kat zamlı yeni sözleşme!

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#Galatasaray#Yunus Akgün#Seferovic
Galatasarayda Yunus Akgüne 13 kat zamlı yeni sözleşme
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 07:00

Kontratının bitimine 1 yıl kalan Yunus Akgün’ün Avrupa kulüplerinin radarına girmesini dikkate alan Galatasaray yönetimi, önümüzdeki günlerde genç yıldızla masaya oturup zamlı sözleşme teklifini sunacak. Sarı kırmızılılar, Yunus’a imzayı attırdıktan sonra benzer durumdaki diğer futbolcularla görüşmelere başlayacak.

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Haris Seferovic, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı, Dries Mertens ve Sergio Oliveira gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, iç transferde de önemli hamlelere imza atıyor... Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, geçen sezon kiralık oynadığı Adana Demirspor’da yakaladığı çıkışı sarı kırmızılı takımda da sürdüren Yunus Akgün’ün sözleşmesini uzatmk için harekete geçti.

Bedelsiz gitmesi önlenecek

Kontratının bitimine 1 yıl kalan Yunus’un ücretine zam yapılarak sözleşmesi 2 yıl daha uzatılacak ve 2024-25 sezonu sonuna dek kalması sağlanacak. Halen yıllık 900 bin TL ile takımın en az kazanan futbolcusu olan Yunus’a tam 13.3 kat zam yapılarak ücreti 12 milyon TL’ye çıkarılacak. Yönetimi böylelikle oyuncudan daha yüksek verim almayı ve bir yıl sonra bedelsiz gitmesini engellemeyi hedefliyor.

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Değeri son bir yılda uçuşa geçti

Yunus Akgün ile önümüzdeki günlerde masaya oturup yeni sözleşme teklif edecek olan Galatasaray yönetimi, ardından benzer durumdaki diğer oyunculara yönelerek iç transfer çalışmalarını sürdürecek. Bir yıl önce 2 milyon Euro olan Yunus’un piyasa değeri, bu süreçte gösterdiği performansla 7.5 milyon Euro’ya dek yükseldi.

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#Galatasaray#Yunus Akgün#Seferovic

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