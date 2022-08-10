Son Dakika: Galatasaraylı Victor Nelsson'un talipleri artıyor! Sevilla'nın transfer teklifi sonrası...

Haberin Devamı

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken ayrılıklar konusunda da yeni gelişmeler yaşanıyor.

İlk olarak sarı-kırmızılılardan Marcao'yu kadrosuna katan Sevilla, Victor Nelsson için de girişimde bulunmuştu.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Danimarkalı oyuncu için Galatasaray'ın kapısını aşındırmaya devam eden La Liga ekibi, sarı kırmızılı takımdan ret yanıtı alsa da transferden vazgeçmiyor.

25 yaşındak savunmacı için son olarak 12+2 milyon Euro'luk teklifte bulunan Sevilla, Galatasaray'ı ikna edemezken sarı kırmızılılar serbest kalma bedeli olan 25 milyon Euro dışında konuşmayı reddediyor.

GİTMEK İSTEDİĞİNİ BİLDİRMİŞTİ

Geçtiğimiz gün Sevilla konusunda açıklama yapan Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkanvekili Erden Timur, "Nelsson'la ilgili teklifler var. Dün benle de görüştü. Hayalleri olduğunu ve gitmek istediğini söyledi. Bizim de hayallerimizin olduğunu söyledim. Kalmasını istiyoruz ama B planımız da hazır." ifadelerini kullanmıştı

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Galatasaray'da Nurcan Çelik ile yollar ayrıldı Haberi görüntüle

SEVILLA'YA TRANSFERİNİ İSTERİM

Bu gelişmelerin ardından Danimarka Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev yapan Christian Poulsen ise "Uluslararası liglerde oynayan futbolcularımızın çok fazla izliyorum ve elbette Victor Nelsson'un yaptığı her şeyi takip ettim ve ediyorum. Sevilla'nın ilgilendiğini duydum. Dürüst olmak gerekirse, her maçta mükemmeldi. Kesinlikle çok iyi stoper. Paris'te Fransa'ya karşı aldığımız galibiyette çok önemli işler yaptı. Güçlü bir oyuncu ama aynı zamanda iyi bir tekniği var. Elbette Sevilla için oynamaya hazır. Henüz 23 yaşında. O bugünün ve geleceği futbolcusu. Kendini çok geliştirdi. Galatasaray'ın izlediğim maçlarında yaşına rağmen, çok önemli bir futbolcu olduğunu gördüm. Ayrıca sakin bir çocuk ve gelişmeye devam etmek için gerekli hırsa sahip olduğunu biliyorum" şeklinde konuştu.

PREMIER LİG'DEN TALİP VAR

İtalya basınında yer alan habere göre; 23 yaşındaki savunma oyuncusuna Premier Lig ekiplerinden Fulham da talip oldu.

Haberin Devamı

Sevilla'nın, Galatasaray'ın beklentilerini karşılamak konusunda güçlük çektiği ancak İngiliz takımının ekonomik anlamda avantajlı olduğu da belirtildi.

7 MİLYON EUROYA GELMİŞTİ

Victor Nelsson, geçtiğimiz sezon başında Kopenhag'dan 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

Geçen sezon sarı kırmızılı formayla toplamda 45 maça çıkan Nelsson, 1 gol atma başarısı gösterdi.