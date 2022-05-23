Galatasaray'da yapılanma baştan inşa edilecek!

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Bu yıl futbolda tarihinin en başarısız sezonunu geçiren Galatasaray’da artık tüm gözler 11 Haziran’daki seçimli genel kurula çevrilirken 2 başkan adayının da odak noktası Florya’daki yapılanma. Göreve aday olan Dursun Özbek de, Eşref Hamamcıoğlu da, futbolda yeniden başarılara ulaşmak adına önemli değişimlere imza atacak. 11 Haziran’da yapılacak seçim sonrasında yarışı kim kazanırsa kazansın Florya’da sadece teknik değil idari kadroda da temizlik yapacak.

TORRENT'TEN SONRA SENSIBILE DE YOLCU

Bu doğrultuda sarı kırmızılılarda yolların ayrılacağı tek isim Domenec Torrent ile ekibi olmayacak. Hem Özbek hem de Hamamcıoğlu, sportif direktör Pasquale Sensibile ile de çalışmayacak. Galatasaray’ın başarıya ulaşması adına da Türkiye’ye ve sarı kırmızılı camiaya, futbol iklimimize yabancı olduğu görüşünün öne çıktığı Sensibile ile haziran ayında yollar ayrılacak.

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CENK ERGÜN'Ü 2 ADAY DA İSTİYOR

Eşref Hamamcıoğlu’nun yanı sıra başkan adayı Dursun Özbek’in de seçimi kazanması halinde Galatasaray’ı, camiayı, ligi rakipleri, Avrupa futbol dünyasını çok iyi tanıması nedeniyle Cenk Ergün ile çalışmayı düşündüğü ortaya çıktı.

ÖZBEK'İN HOCA ADAYI OKAN BURUK YA DA ŞAHİN

Teknik adam konusunda da iki başkanın adresleri birbiriyle kesişiyor. Dursun Özbek’in takımın önümüzdeki yıl şampiyonluğa ulaşması adına ligi, rakipleri, camiayı iyi tanıyan yerli bir teknik adamla çalışma isteği var. Özellikle Süper Lig’de son 15 sezonda sadece yerli teknik adamların şampiyonluk yaşadığı da göz önünde bulundurulurken ön plana Okan Buruk ve Nuri Şahin isimleri çıkıyor.

HAMAMCIOĞLU DA YERLİ HOCAYA SICAK

Eşref Hamamcıoğlu ise Rudi Garcia ve Bruno Genesio isimlerini gündeminde tutsa da yerli olarak Okan Buruk fikrini olasılıkları arasına aldığı öğrenildi.

150 MİLYON TL'LİK AYRILIK

Galatasaray’da sezonun sona ermesi ile birlikte 7 futbolcunun sözleşmesi bitti. Sarı kırmızılı kulüpte 3’ü kiralık toplam 7 futbolcunun vedası ile birlikte kulüp ciddi bir maliyetten de kurtuldu. Galatasaray’ın en yüksek maliyetli oyuncusu Sofiane Feghouli ile Ryan Babel’in ayrılığı takım bütçesinin tam 100 milyon TL aşağı inmesini sağladı. İki futbolcu ile birlikte kiralık gelen Halil ve yarım sezonluğuna alınan Erick Pulgar ile Inaki Pena’nın da kontratları son buldu. Arda Turan ve Fatih Öztürk’ün de sözleşmeleri biterken Cimbom, kontratı biten 7 futbolcudan 4 yabancıya 7.5 milyon Euro, 3 yerli isme ise 20.5 milyon olmak üzere bu sezon toplam 146 milyon 425 bin TL para ödedi.

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